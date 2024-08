Polícia Federal mira servidor do MPF do Pará suspeito de causar prejuízos de R$ 20 milhões Homem teria arrecadado recursos ao prometer altos retornos financeiros aos investidores Cidades|Rafaela Soares, do R7, em Brasília 20/08/2024 - 12h06 (Atualizado em 20/08/2024 - 12h25 ) ‌



Polícia fez buscas e prendeu um homem preventivamente Divulgação/Polícia Federal - 20.8.2024

A Polícia Federal deflagrou na manhã desta terça-feira (20) uma operação para desarticular um suposto esquema de fraudes financeiras, que seria chefiado por um servidor do MPF (Ministério Público Federal) do Pará. Os investigadores acreditam que as ações podem ter gerado um prejuízo de R$ 20 milhões. Na operação, são cumpridos três mandados de busca e apreensão e um mandado de prisão preventiva, todos expedidos pela 4ª Vara Federal Criminal da Subseção Judiciária do Pará.

Segundo os policiais federais, o alvo teria arrecadado recursos ao prometer altos retornos financeiros aos investidores, alegando que os valores seriam aplicados na bolsa de valores via operações legítimas e seguras. Para a PF, essas promessas não se concretizavam.

As vítimas são membros do Judiciário, do próprio Ministério Público, da Polícia Judiciária, bem como empresários e particulares. O nome do suspeito não foi divulgado.