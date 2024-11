Polícia identifica suspeito de tentar matar prefeito de Taboão da Serra Os veículos usados no crime foram encontrados em Osasco, um deles estava incendiado e o outro, em uma casa Cidades|Do Estadão Conteúdo 19/10/2024 - 13h10 (Atualizado em 19/10/2024 - 13h10 ) twitter

Prefeito de Taboão da Serra (SP) é alvo de ataque, campanha de Boulos tenta censurar pesquisa do Datafolha e outras notícias do dia na Folha

A Polícia Civil de São Paulo identificou dois veículos e um suspeito de atirar contra o candidato à reeleição em Taboão da Serra (SP), José Aprígio (Podemos). Segundo comunicado, os autores do crime usaram dois carros para fugirem. Os veículos foram encontrados em Osasco - um deles, um Nissan March, estava incendiado e o outro, um Fiat Siena, foi encontrado em uma casa.

O Siena pertence ao marido da mulher que vivia no domicílio e, segundo ela, o filho, de 33 anos, é quem costuma usar. O automóvel foi apreendido e o homem é procurado pela polícia.

O caso foi registrado como tentativa de homicídio e localização ou apreensão de veículo e objeto na 1ª delegacia de Taboão da Serra.Aprígio foi baleado no ombro na tarde desta sexta-feira, 18, na BR-116. Segundo a Secretaria de Comunicação da prefeitura, o incidente ocorreu enquanto o prefeito realizava uma visita a bairros atingidos pelas fortes chuvas da semana anterior.

Aprígio foi encaminhado à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) Akira Tada, em Taboão da Serra, onde recebeu os primeiros socorros. Posteriormente, foi transferido para o Hospital Israelita Albert Einstein, na capital paulista.

O prefeito disputa a reeleição no segundo turno em Taboão da Serra contra o candidato Engenheiro Daniel (União). No primeiro turno, Daniel recebeu 48,98% dos votos válidos e quase se elegeu. Aprígio ficou em segundo, com 25,93% dos votos.

Em uma postagem nas redes sociais, Daniel disse “pedir a Deus a pronta recuperação” do rival e afirmou ter solicitado ao governador do estado, Tarcísio de Freitas (Republicados), a mobilização da estrutura de inteligência e de investigação da política para “capturar e punir os culpados”. O candidato disse ainda que fará uma “pausa” na sua campanha até que os responsáveis pelo crime sejam presos e o prefeito esteja reestabelecido.

Taboão da Serra fica na Grande São Paulo e faz divisa com a zona sul da capital paulista, Embu das Artes e Cotia.

De acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), a cidade tem 273.542 habitantes (dados de 2022).

A presidente nacional do Podemos, Renata Abreu, afirmou esperar uma investigação minuciosa para esclarecer os fatos. “O Podemos reitera o repúdio a qualquer forma de violência e reafirma seu compromisso com o respeito, a democracia e o diálogo. Esperamos que o prefeito Aprígio se restabeleça rapidamente e que todas as circunstâncias deste triste episódio sejam esclarecidas o mais breve possível”, disse, em comunicado.