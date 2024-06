Prepare-se para o frio: fim de semana terá queda de mais de 10 graus Com entrada de uma frente fria, a temperatura máxima de 25ºC prevista para o sábado deve despencar para 15°C, no domingo

São Paulo terá temperatura máxima de 15°C RUBENS SUZUKI/ATO PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO - 27.06.2024

O mês de junho vai terminar neste fim de semana com queda de mais de 10°C na temperatura. Com a entrada de uma frente fria, associada a ciclone extratropical e a uma massa de ar frio de origem polar, o tempo muda a partir da noite de sábado (29). Com previsão de máxima de 25ºC no sábado, no domingo a maior temperatura não deve passar dos 15ºC.

Segundo a Climatempo, as mínimas e máximas vão despencar em São Paulo. Podem ocorrer rajadas de vento de 50 a 70 km/h. No domingo, a maior temperatura do dia tem previsão de 15 °C e a mínima deve ficar na casa dos 11 °C. O dia deve ficar encoberto e com condição de garoa em vários momentos.

“Podemos bater recorde, tanto de menor temperatura mínima, quanto de menor temperatura máxima neste dia e o recorde pode ser superado na segunda-feira, 1° de julho, com previsão de 10 °C de mínima e 15 °C de máxima”, afirma Stefanie Tozzo, da Climatempo.