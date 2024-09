Prisão de Deolane: polícia aponta elo entre jogos ilegais e lavagem de ‘grande volume de dinheiro’ Chefe da Polícia Civil de Pernambuco explicou que a investigação começou com apreensão de R$ 180 mil há dois anos e está na 3ª fase Cidades|Do R7 04/09/2024 - 12h25 (Atualizado em 04/09/2024 - 12h28 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

Deolane Bezerra foi presa no Recife por suspeita de lavagem de dinheiro Reprodução/Instagram @dra.deolanebezerra

A prisão da advogada e influenciadora digital Deolane Bezerra, durante a Operação Integration, ocorreu por conta da suposta ligação entre jogos ilegais online, o grande volume de dinheiro arrecadado e a necessidade de “lavagem de capitais para poder ter o patrimônio, entre aspas, regularizado”.

A explicação é do chefe da Polícia Civil de Pernambuco, Renato Márcio Rocha, que deu detalhes da ação ocorrida na manhã desta quarta-feira. Deolane foi presa no Recife, capital pernambucana.

“A gente investiga uma organização criminosa, [...] que tem origem no campo de jogos ilegais. Basicamente, [...] o grande volume de dinheiro que se gera da atividade primária há necessidade de atuação no campo de lavagem de capitais, para poder ter o patrimônio entre aspas regularizado”, afirmou Rocha, que se recusou a falar dos nomes dos alvos, tanto para pessoas físicas ou empresas.

Origem da Operação Integration

O responsável pela Polícia Civil pernambucana explicou que ainvestigação começou com uma apreensão em dezembro de 2022, de cerca de R$ 180 mil. “De lá para cá, vem sendo realizada, essa é a terceira fase da operação, e basicamente é voltada a um esquema de lavagem de dinheiro. Daí, a própria denominação da operação”, disse.

‌



Rocha explicou que a lavagem de dinheiro é dividida em três fases: colocação, ocultação e integração do dinheiro ao patrimônio. “Essa é a terceira fase, que a gente denominou Integration, [ou seja] integração. Visa um esquema de lavagem de dinheiro, realizada por uma organização criminosa, basicamente voltada a jogos ilegais”, disse.

Ao todo, há uma solicitação de bloqueio de mais de R$ 2 bilhões em bens e dinheiro da organização criminosa. “A gente vai ter, só daqui a 24 horas ou 48 horas, a confirmação do bloqueio ou não desses valores que foram solicitados e as apreensões também [...]. Não temos condições de dar mais detalhes a vocês”, disse.

‌



Entre os bens apreendidos, estão carros de luxo, joias, dinheiro e até um jatinho.

O delegado informou que o motivo para não dar detalhe dos alvos se deve ao cumprimento dos mandados de prisão, ainda em andamento. “A informação que eu tenho, preliminar, é que um alvo ainda está foragido. Não sei dizer qual o alvo”, disse.

‌



Rocha também destacou a necessidade de um apoio de última hora da polícia mineira, já que uma das aeronaves apreendidas se deslocou. “A gente teve um evento, de ontem para hoje, que teve atuação em Minas Gerais. Uma das aeronaves saiu de São Paulo e está hoje em Minas Gerais. A gente, hoje pela manhã, precisou do apoio da polícia de Minas Gerais”, disse.

Impacto nas bets

O delegado fez um alerta para a população por causa do uso das bets para jogos online. “A população precisa ter uma consciência na utilização [com as bets]. Apesar de ser uma empresa legalizada, é um jogo. E tem um vício, que está levando a algumas famílias terem dificuldades financeiras. Gostaríamos de destacar isso também”, afirmou.

Questionado se algumas empresas poderiam parar de operar no Brasil por conta da ação policial, Rocha disse: “Houve uma restrição patrimonial forte e a gente acredita que até o final desta semana, a gente vai ter como mensurara essa restrição patrimonial, que pode impactar na funcionalidade de empresas”.

O chefe da Policia Civil fez questão de agradecer à PM e ao Corpo de Bombeiros de Pernambuco bem como as forças de segurança — Polícia Civil, Polícia Militar e Corpo de Bombeiros — de São Paulo, Paraná, Paraíba, Goiás e Minas Gerais.

Também ressaltou a importância do Ministério da Justiça e Segurança Pública na ação, já que, por meio da inteligência, deu o apoio aos militares de Pernambuco ao permitir que policiais se deslocassem aos outros estados e fizessem as prisões.

Veja a vida de luxo que Deolane Bezerra e família ostentam nas redes sociais: