Programa quer melhorar vias que ligam cadeia agropecuária a centros comerciais Iniciativa também prevê a construção de 10 mil km de novas vias por ano; a estimativa aponta para um volume recorde de produção neste ano Cidades|Do R7, em Brasília 26/02/2025 - 07h25 (Atualizado em 26/02/2025 - 07h56 )

Iniciativa prevê construção de 10 mil km por ano Reprodução/Agência Brasil/Arquivo

O novo programa do governo federal Proner (Programa Nacional de Estradas Rurais) visa recuperar estradas rurais que conectam municípios integrantes da cadeia agropecuária aos centros consumidores nacionais e às infraestruturas logísticas de exportação. Para a safra de grãos 2024/2025, a estimativa da Conab (Companhia Nacional de Abastecimento) aponta para um volume recorde de produção, exigindo o transporte de 322,47 milhões de toneladas. Além da recuperação das estradas, a iniciativa também prevê a construção de 10 mil km de novas vias por ano.

A portaria que institui o programa foi publicada no Diário Oficial da União nesta quarta-feira (26). O texto também destaca que a iniciativa busca integrar as estradas de localidades próximas ao Sistema Nacional de Viação e aprimorar as condições de vida nas regiões rurais.

Já a implementação ficará a cargo da formação de parcerias com organizações públicas federais, subnacionais e estrangeiras, com organismos internacionais e com organizações privadas, visando à aplicação direta e indireta de recursos públicos. O programa também passará por avaliações periódicas nos primeiros quatro semestres, para ações de curto prazo, e anualmente, para projetos de médio e longo prazo.

Escoamento da safra

No início do mês, os ministros Carlos Henrique Fávaro, da Agricultura e Pecuária, Renan Filho, dos Transportes, e Silvio Costa Filho, dos Portos e Aeroportos, apresentaram projetos que buscam facilitar o escoamento da safra e dos produtos agrícolas.

‌



O governo federal planeja realizar nove leilões para a concessão de rodovias à iniciativa privada e um leilão para ferrovias este ano. A iniciativa deve resultar em investimentos de R$ 91,4 bilhões em trechos que totalizam 5,5 mil quilômetros de estradas, de Norte a Sul do país, e de R$ 99,7 bilhões em 1.708 quilômetros da Ferrovia de Integração Centro-Oeste e da Ferrovia de Integração Oeste-Leste.

Na área portuária, as concessões e os arrendamentos deverão viabilizar até o próximo ano R$ 20 bilhões em investimentos em 50 empreendimentos, incluindo canais para navegação comercial e terminais marítimos e hidroviários em todas as grandes regiões.

