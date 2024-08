Queimadas no Pantanal bloqueiam rodovia entre Miranda e Corumbá, no MS Bloqueio na rodovia ocorre durante toda a quarta-feira até contenção total dos incêndios Cidades|Do R7 07/08/2024 - 14h49 (Atualizado em 07/08/2024 - 14h49 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

Incêndios voltaram a atingir municípios do MS Marcelo Camargo/Agência Brasil

A BR-262, rodovia que conecta os municípios de Miranda e Corumbá, no Mato Grosso do Sul, foi bloqueada nesta quarta-feira (7) devido aos incêndios no Pantanal. De acordo com nota divulgada pelos bombeiros militares do estado, o bloqueio será durante todo o dia para trabalho da equipe no controle das queimadas.

“Em virtude das queimadas no bioma pantaneiro, equipes do Corpo de Bombeiros Militar estão na manhã desta quarta-feira (7) trabalhando, em parceria com equipe do PrevFogo (Ibama), para conter chamas às margens da BR-262 (rodovia de acesso ao município de Corumbá/MS). Por este motivo, o trânsito na região (especialmente entre os municípios de Miranda e Corumbá) está com controle de tráfego, com bloqueios ao longo do dia para trabalho dos militares e brigadistas no controle dos incêndio”, informou a nota.

Na segunda-feira (5), a Lasa-UFRJ (Laboratório de Aplicações de Satélites Ambientais da Universidade Federal do Rio de Janeiro) lançou um alerta de perigo de fogo na Bacia do Alto Paraguai, principal rio que banha os estados de Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, até o dia 10 de agosto. De acordo com o laboratório, em um dia, o fogo no Pantanal consumiu mais de 100 mil hectares, alcançando 8,7% do bioma.

Até junho, o Pantanal teve a maior quantidade de focos de incêndio já registrada no primeiro semestre desde 1998. Entre 1º de janeiro e 23 de junho deste ano, foram detectadas 3.262 queimadas, um número 22 vezes maior que o registrado no mesmo período do ano passado (+2.134%), segundo o Inpe (Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais).

Publicidade





*Sob supervisão de Alexandre de Paula