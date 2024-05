Rio Grande do Sul tem 190,8 mil pessoas sem energia elétrica devido às chuvas neste domingo

Alto contraste

A+

A-

Pessoas enfrentam falta de energia elétrica e de água em diversas regiões afetadas (Reprodução/Corpo de Bombeiros do Rio Grande do Sul - 16.06.23)

Cerca de 190,8 mil pessoas estão sem energia elétrica no Rio Grande do Sul neste domingo (19). Grande parte da rede está desligada por segurança, devido as áreas alagadas do estado e seguindo as orientações da Defesa Civil, do Corpo de Bombeiros e prefeituras. As informações são da CEEE Equatorial e Rio Grande Energia, as duas empresas com concessão nas áreas atingidas do estado.

São 84 mil pessoas da CEE Equatorial e 109,8 da Rio Grande Energia. A dificuldade para restabelecer a energia das cidades é devido ao bloqueio de estradas estaduais e federais. Ao todo, 134 em todo o estado. Além disso, há as áreas alagadas, onde as empresas não sabem exatamente a dimensão dos danos e não podem religar a energia.

As empresas também alertam a população para ficar longe de fios partidos ou galhos de árvores que estejam caídos sobre a rede elétrica e acionar o Corpo de Bombeiros.

O abastecimento de água também está comprometido na região. Segundo o último boletim do estado, 39.589 clientes estavam sem água no estado. Enquanto outros municípios sofrem com a falta do serviço de telefonia e internet.

Suprimentos

Nesse sábado (18), o Exército Brasileiro em conjunto com a Força Aérea Brasileira enviou 20 contêiners para a zona de Lançamento Ivorá, no Rio Grande do Sul. Ao todo, foram enviadas 3.360 garras de água mineral e 360 cestas básicas.