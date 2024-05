Barragem Salto em São Francisco de Paula é a única com risco de ruptura no RS O governo monitora, por meio da Sema e a Aneel, a situação das barragens no Rio Grande do Sul

Única com risco de ruptura no RS (Divulgação/Ceran - Arquivo)

Apenas a barragem Salto, localizada em São Francisco de Paula, apresenta risco iminente de ruptura neste sábado (18) no Rio Grande do Sul. De acordo com a Sema (Secretaria Estadual do Meio Ambiente e Infraestrutura) e a Aneel (Agência Nacional de Energia Elétrica), que monitoram as barragens no estado, a barragem Santa Lúcia, em Putinga, foi rebaixada para o Nível de Atenção após a adoção de medidas de segurança.

A Aneel comunicou que foram realizadas ISE (Inspeções de Segurança Especiais) nas barragens Divisa e Blang das Usinas Hidrelétricas Bugres, em Canela, na sexta-feira (17). Os resultados permitiram a reclassificação dessas barragens para a situação de normalidade.

Quanto à Barragem Assentamento PE Tupi, em Taquari, a SRD (Secretaria de Desenvolvimento Rural) realizou nova avaliação e a considerou no Nível de Atenção.

Confira a classificação das barragens

Nível de Emergência: UHE Bugres – Barragem Salto, São Francisco de Paula

UHE Bugres – Barragem Salto, São Francisco de Paula Nível de Alerta: UHE 14 de Julho, em Cotiporã e Bento Gonçalves; UHE Dona Francisca, em Nova Palma; PCH Salto Forqueta, em São José do Herval/Putinga

UHE 14 de Julho, em Cotiporã e Bento Gonçalves; UHE Dona Francisca, em Nova Palma; PCH Salto Forqueta, em São José do Herval/Putinga Nível de Atenção: UHE Canastra, em Canela; PCH Furnas do Segredo, em Jaguari

A Sema monitora a barragem Capané, em Cachoeira do Sul, que se encontra no Nível de Alerta.

Saiba os diferentes níveis de classificação

Nível de Emergência: Indica um risco iminente de ruptura, demandando ações imediatas para preservar vidas.

Indica um risco iminente de ruptura, demandando ações imediatas para preservar vidas. Nível de Alerta: Indica que existem anomalias que representam um risco à segurança da barragem, exigindo providências imediatas para garantir a manutenção das condições de segurança.

Indica que existem anomalias que representam um risco à segurança da barragem, exigindo providências imediatas para garantir a manutenção das condições de segurança. Nível de Atenção: Refere-se a situações em que as anomalias presentes não comprometem a segurança da barragem a curto prazo, mas exigem monitoramento constante, controle ou reparo ao longo do tempo.