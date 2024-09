Roraima fica sem luz por 2h, mas ONS diz que carga já foi integralmente restabelecida Concessionária que distribui eletricidade ao estado diz que desligamento de usinas termelétricas causaram apagão Cidades|Do Estadão Conteúdo 01/09/2024 - 16h01 (Atualizado em 01/09/2024 - 16h05 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

Desligamento de usinas termelétricas provocou queda de energia Valter Campanato/Agência Brasil - 8.6.2022

O estado de Roraima sofreu um apagão elétrico neste domingo (1º), que deixou os moradores do estado sem luz por quase duas horas. Segundo o ONS (Operador Nacional do Sistema Elétrico). A distribuidora de eletricidade que atende o estado, a concessionária Roraima Energia, informou que um desligamento das usinas termelétricas que atendem a rede local ocasionaram o blecaute.

O ONS informou que o desligamento automático total do sistema isolado de Roraima foi observado a partir das 11h53 e a recomposição total da carga foi concluída às 13h40. A Roraima Energia, no entanto, informou horários diferentes. Segundo a distribuidora, a recomposição do sistema foi iniciada às 12h03 e concluída às 12h42.

A carga do estado no momento da ocorrência inicial era de 85 MW. Segundo o ONS, as causas continuam sendo apuradas junto aos agentes e serão divulgadas em relatório a ser emitido pelo operador.

Roraima é o único Estado brasileiro que não é ligado ao Sistema Interligado Nacional. A demanda por energia é atendida por usinas termelétricas instaladas na região.