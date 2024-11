340 mil imóveis seguem sem energia em São Paulo Após fortes ventos na última sexta-feira, 1,7 milhão de clientes já tiveram o serviço restabelecido São Paulo|Do R7 14/10/2024 - 21h35 (Atualizado em 14/10/2024 - 21h35 ) twitter

Na foto, subestação da Enel em Osasco na grande São Paulo ALOISIO MAURICIO/FOTOARENA/FOTOARENA/ESTADÃO CONTEÚDO

A Enel Distribuição São Paulo segue trabalhando para restabelecer a energia na Região Metropolitana de São Paulo, após ventos de 107 km/h terem causado danos severos na rede elétrica. Até as 18:30 de segunda-feira (14), cerca de 1,7 milhão de clientes já tiveram o fornecimento retomado, restando aproximadamente 340 mil ainda sem energia. Equipes da companhia e reforços de outras distribuidoras continuam os reparos.

A Enel Distribuição São Paulo recebeu reforço de equipes de outros grupos de distribuição de energia, como Light, Neoenergia, Elektro, EDP, para atuarem na área de concessão da companhia. A Enel também mobilizou profissionais de suas distribuidoras do Chile, Itália, Espanha e Argentina, além de equipes do Rio de Janeiro e do Ceará, que chegaram no final de semana. Com esse incremento, o número de profissionais em campo chegará a 2,9 mil técnicos.

As orientações da Enel são para que clientes priorizem esses canais para abrir chamados:

Site: www.enel.com.br

App Enel (disponínel para iOS e Android

Whatsapp (21) 99601-9608