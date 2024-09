Cena de filme: elite da PM invade apartamento pela sacada e pega marido que fazia mulher refém Agentes do Gate usaram uma escada para alcançar a residência e resgataram mulher com ferimento na cabeça São Paulo|Do R7 01/09/2024 - 12h39 (Atualizado em 01/09/2024 - 12h39 ) ‌



Agentes do Gate invadem casa de aposentado que mantinha esposa em cárcere privado Reprodução/RECORD – 1º.09.2024

Um agente penitenciário aposentado foi preso por agentes do Gate (rupo de Ações Táticas Especiais) na noite do último sábado (31) após manter a própria mulher em cárcere privado dentro de casa, em Santa Bárbara D’Oeste, no interior de São Paulo.

Segundo informações do Gate, as equipes foram acionadas após denúncias de gritos e tiros vindos do apartamento.

Testemunhas afirmaram ter ouvido o homem dizer que iria matar a companheira e, em seguida, se suicidar. De acordo com um primo do suspeito, que estava em contato com ele, o aposentado havia atirado contra a vítima, mas a mulher ainda estava viva.

Ao chegarem na residência, as equipes se posicionaram e tentaram conversar com o homem, que ignorou os agentes. Sem sucesso nas negociações, o Gate explodiu a porta do apartamento e invadiu o local. Em vídeo obtido pela RECORD, é possível ver o momento da ação.

‌



Ao entrarem no apartamento, o grupo encontrou o suspeito sentado no sofá da sala, com um revólver, quatro munições intactas e duas usadas. A refém foi encontrada trancada no lavabo próximo à sala.

A mulher foi socorrida pelo Corpo de Bombeiros, com leves ferimentos na cabeça devido a estilhaços provenientes de disparos de arma de fogo. O estado de saúde dela não foi informado.

‌



O agente penitenciário aposentado foi preso, escoltado pelos policiais até a viatura e levado para a delegacia da região.

A ocorrência foi registrada no 1º Distrito Policial de Santa Bárbara D’Oeste.