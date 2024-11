Furto a mercado na avenida Jabaquara, polícia busca identificar suspeitos; veja o vídeo Crime ocorreu momentos antes da abertura do estabelecimento; polícia investiga prejuízos e busca identificar os responsáveis São Paulo|Gustavo Romero, da Agência RECORD 13/11/2024 - 15h47 (Atualizado em 13/11/2024 - 15h57 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Suspeito flagrado durante furto em mercado na zona sul de São Paulo Reprodução/reportagem da RECORD

Um mercado localizado na avenida Jabaquara, no bairro Mirandópolis, zona sul de São Paulo, foi alvo de um furto na manhã desta quarta-feira (13). O crime aconteceu por volta das 6h26, momentos antes da abertura do estabelecimento, segundo informações da Polícia Militar.

Ainda não há detalhes sobre o valor do prejuízo. O proprietário foi orientado pelas autoridades a registrar na delegacia uma lista detalhada dos itens furtados. O caso está sendo investigado pelo 16º Distrito Policial, da Vila Clementino, que busca identificar o responsável pelo crime.

A avenida Jabaquara, uma das principais vias da zona sul paulistana, já registrou outros incidentes de segurança, gerando preocupação entre comerciantes e moradores da região. A polícia reforça a importância de denúncias para auxiliar nas investigações.

Confira no vídeo abaixo imagens que mostram detalhes do momento do furto:

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

*Sob supervisão de Laura Lourenço, da Agência RECORD.