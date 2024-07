São Paulo |Do R7

Polícia apreende 5,5 toneladas de maconha em Jaboticabal (SP) Droga foi encontrada em caminhão baú na rodovia Brigadeiro Faria Lima e tinha saído de Campo Grande com destino à capital paulista

‌



A+

A-

Droga foi encontrada no baú de um caminhão e tinha São Paulo como destino Divulgação Polícia Rodoviária

A PRF (Polícia Militar Rodoviária) apreendeu quase 5,5 toneladas de maconha na noite desta terça-feira (9), em Jaboticabal, interior de São Paulo. A droga estava no baú de um caminhão, que estava no sentido interior da rodovia Brigadeiro Faria Lima.

A equipe do Tático Ostensivo Rodoviário realizava a fiscalização na estada quando suspeitou de um veículo que seguia no sentido interior - capital. Durante a abordagem, o motorista não soube informar com precisão o tipo de carga transportava, nem o destino da viagem.

Quando os policiais vistoriaram o baú do veículo encontraram 255 fardos com diversos tijolos de maconha cada um, chegando a quase 5,5 toneladas da droga.

Segundo a polícia, o motorista, de 36 anos, pegou o carregamento em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, e seguiria até a capital paulista.

Publicidade

Ele foi preso em flagrante e a ocorrência foi registrada na Polícia Federal de Ribeirão Preto.