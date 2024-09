Seis presos serram grade e fogem de penitenciária no Espírito Santo Secretaria de Justiça do estado informou que policiais penais e militares fazem buscas na região; fuga aconteceu neste domingo Cidades|Do R7, em Brasília 01/09/2024 - 17h22 (Atualizado em 01/09/2024 - 17h25 ) ‌



Presos fugiram na manhã deste domingo (1º) Divulgação/ Sejus ES

Seis presos fugiram na manhã deste domingo (1º) da prisão de segurança média de Colatina , no Espírito Santo. Segundo a Secretaria de Justiça do estado , os detentos, que serraram a grade da cela, tiveram a fuga percebida durante a contagem dos presos. Entre os crimes cometidos pelos fugitivos estão tráfico de drogas e homicídio.

Os homens foram identificados como Wanderson Meirelles Felipe, Renan Souza Lopes, Carliano Souza Lopes, Iran da Silva Santos, Thiago Ferreira Santos e Fabiano Jesus do Rosário.

A pasta informou que policiais penais da DERP (Divisão de Escolta e Recaptura Policial) estão realizando buscas na região, com apoio da Polícia Militar. Servidores do serviço de inteligência prisional também atuam para localizar os fugitivos.

Veja o histórico dos detentos:

• Wanderson Meirelles Felipe Santiago: foi preso em maio de 2023 por roubo, mas já tinha passagens anteriores por tráfico de drogas e homicídio, em 2014 e 2021.

• Renan Souza Lopes: preso em 2010 por homicídio.

• Carliano Souza Lopes: preso em 2018 por homicídio.

• Iran da Silva Santos: preso em 2021 por homicídio e tráfico de drogas.

• Thiago Ferreira Santos: preso em 2023 por tráfico de drogas, mas já tinha passagens anteriores por furto e roubo, cometidos em 2017 e 2023.

• Fabiano Jesus do Rosário: preso em 2012 por roubo, receptação e 180 e homicídio.

Confira a íntegra da secretaria:

A Secretaria da Justiça do Espírito Santo (Sejus) informa que seis detentos da Penitenciária de Segurança Média de Colatina empreenderam fuga da unidade prisional neste domingo (1). A fuga foi constatada nesta manhã , no momento da contagem. Os presos serraram a grade da cela. Policiais penais da Divisão de Escolta e Recaptura Policial (DERP) atuam realizando buscas na região, com apoio da Polícia Militar. A ação também conta com a atuação de servidores do serviço de inteligência prisional a fim de localizar e recapturar os fugitivos.

Caso Mossoró

Em fevereiro, dois presos fugiram da prisão de segurança máxima de Mossoró, no Rio Grande do Norte. Foi a primeira vez na história que uma carceragem federal registra fuga. Os homens foram identificados como Rogério da Silva Mendonça e Deibson Cabral Nascimento.

Os fugitivos foram capturados 50 dias após a fuga em Marabá (PA). Segundo a PRF, além de Rogério da Silva Mendonça e Deibson Cabral Nascimento, quatro pessoas foram presas. A corporação informou, ainda, que apreendeu um fuzil com os foragidos do presídio de Mossoró.