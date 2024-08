Sete em cada dez brasileiros têm nível de escolaridade maior do que a dos pais, diz pesquisa Estudo mostra que 63% dos entrevistados afirmam que a renda atual é maior do que a dos pais na mesma idade Cidades|Rafaela Soares, do R7, em Brasília 27/08/2024 - 00h00 (Atualizado em 27/08/2024 - 00h00 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

Pesquisa foi divulgada nesta terça-feira Marcello Casal Jr/Agência Brasil/Arquivo

O estudo “Pesquisa Nacional sobre Desigualdades 2024″, divulgado nesta terça-feira (27) pelo Instituto Cidades Sustentáveis, revelou que sete em cada dez brasileiros afirmam ter alcançado um nível de escolaridade maior do que o dos pais.

O Nordeste registrou a maior porcentagem, com 79%. Sudeste e Sul registraram 77% cada e Norte/Centro-Oeste, 76%.

Além disso, o levantamento constatou que atualmente 74% têm uma condição de moradia melhor e 63% possuem uma renda maior que a dos pais quando eles tinham a mesma idade.

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

A proporção de pessoas com uma condição de moradia melhor do que a dos pais é maior entre brasileiros com renda superior a 5 salários mínimos (79%).

‌



O estudo está em consonância com os dados da Pnad Contínua: Educação 2023, que mostrou que o nível de escolaridade do brasileiro tem aumentado ao longo dos anos. No ano passado, 54,5% da população do Brasil com 25 anos ou mais tinham o ensino básico completo. Em 2016, eram 46,2%.

Para fazer a pesquisa, o Instituto Cidades Sustentáveis fez 2.000 entrevistas presenciais e domiciliares em 129 municípios de todas as regiões do país. Os dados foram coletados entre os dias 4 e 8 de julho, e o levantamento tem um nível de confiança de 95%.

‌



Renda maior

A pesquisa mostrou que 64% dos brasileiros declararam ter melhorado a condição de moradia e 56% que aumentaram a renda nos últimos cinco anos. No entanto, 42% afirmaram não ter aprimorado o grau de instrução nesse período.

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

Quanto à moradia, a melhoria foi mais observada entre moradores das regiões Norte e Centro-Oeste (72%) e entre aqueles com renda familiar de mais de cinco salários mínimos (72%).

‌



Lançamento

A pesquisa será lançada na tarde desta terça durante evento na Câmara dos Deputados.

A divulgação do estudo faz parte de uma série de ações que serão realizadas ao longo desta semana pelo Pacto Nacional de Combate às Desigualdades, uma rede que reúne organizações da sociedade civil, entidades de classe, associações de prefeitos, parlamentares e centrais sindicais.