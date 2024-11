Sete pessoas são presas com 550 kg de cocaína em operação no Porto de Salvador Policiais identificaram indivíduos escondidos nos pneus de um caminhão com 240 kg de cocaína; durante as buscas, foram encontrados mais 313 kg da droga em containers Cidades|Do R7 18/10/2024 - 15h41 (Atualizado em 18/10/2024 - 15h41 ) twitter

O Porto de Salvador tem como principal característica o perfil exportador Divulgação/Governo Federal

Sete pessoas foram presas em flagrante com 553 kg de cocaína no Porto de Salvador, em operação da Polícia Federal na noite desta quinta-feira (17).

Os policiais receberam uma denúncia de que pessoas estariam sendo transportadas em um compartimento de veículo de grande porte para contaminar os containers no porto com drogas. Chegando ao local, os agentes cercaram a área e aguardaram a passagem do veículo descrito.

Os agentes localizaram os criminosos e durante a abordagem, confirmaram a denúncia. Além do motorista, seis indivíduos estavam escondidos no lastro do caminhão, com cerca de 240 kg de cocaína. A Polícia Federal foi acionada para auxiliar nos processos de vistoria e inspeção dos containers, resultando na identificação de mais cocaína nos containers, com destino à Europa.

Ao todo, os policiais apreenderam, no total, 553 kg de cocaína na operação e os sete criminosos foram presos em flagrante.