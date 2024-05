‘Só o que não vamos poder recuperar são as vidas’, diz Paulo Pimenta sobre ações no RS Ministro afirmou que governo federal não terá limite orçamentário e de recursos para atender à população gaúcha

Buscas por sobreviventes continuam no RS (GRB/Lauro Alves/ Secom RS)

O ministro da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República, Paulo Pimenta, afirmou neste sábado (4) que o governo federal não terá limite orçamentário e de equipamentos para atender às vítimas das fortes chuvas que atingem o Rio Grande do Sul . Segundo o ministro, um dos coordenadores da sala de situação montada no estado gaúcho para acompanhar a situação no local, o objetivo é devolver à população tudo o que está sendo perdido nas enchentes e deslizamentos dos últimos dias. “Só o que não vamos poder recuperar são as vidas”, lamentou, prestando solidariedade às famílias em luto.

“Amanhã vai ser um dia ainda fundamental para salvar vidas, criar condições para pessoas em abrigos, buscar até o último momento salvar todo mundo que pode ser salvo e, depois, juntos, pensarmos o trabalho de reconstrução e restabelecimento”, disse Pimenta. O ministro agradeceu o empenho de todos os servidores e voluntários envolvidos nos resgates e frisou que, por parte do governo federal, não haverá limite de orçamento, de pessoal e de equipamentos. “O limite do que vamos disponibilizar é o limite da necessidade.”

O ministro reforçou que a atuação de mais de 1,6 mil pessoas foi responsável pela realização de mais de 10 mil resgates. Além de reforçar a atuação do governo, Pimenta lembrou que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva irá no domingo (5) ao RS acompanhar a situação.

O governo do Rio Grande do Sul confirmou 55 mortes em razão das fortes chuvas, além de outras 7 em investigação. Os números são do novo balanço divulgado neste sábado (4), às 18h, pela Defesa Civil. O número de feridos subiu de 74 para 107 na comparação com o levantamento anterior , divulgado às 12h. “Isso é o que está registrado. Infelizmente, como tem situações que ainda estão sendo levantadas, esses números podem crescer exponencialmente”, declarou o governador Eduardo Leite.

Reunião com prefeitos

Também à frente da sala de situação montada em Porto Alegre, o ministro da Integração e do Desenvolvimento Regional, Waldez Góes, afirmou que está prevista uma reunião com os prefeitos gaúchos para tratar sobre o plano de reconstrução do estado. O encontro deve ocorrer às 19h e vai servir para orientar os gestores locais a consolidarem as demandas necessárias para cada região. “Aqueles que estão sofrendo nesse momento esperam esse gesto republicano de unidade das forças e mais agilidade para salvar vidas e depois reestabelecer e reconstruir tudo que o Rio Grande do Sul necessita”, destacou Waldez .

Na segunda-feira (6), há previsão de outra reunião com deputados estaduais e federais, senadores e o ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha, para tratar da situação do Sul. O foco é na liberação de emendas parlamentares.