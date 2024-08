Dois suspeitos morrem em perseguição policial na rodovia Ayrton Senna Dupla corria a pé, após colidir carro usado na fuga, quando foi baleada por agentes da PM Cidades|Do R7 03/08/2024 - 14h59 (Atualizado em 03/08/2024 - 15h02 ) ‌



Carro envolvido em acidente em Guarulhos Divulgação/Artesp

Dois homens morreram neste sábado (3) durante uma perseguição policial no limite de Guarulhos com a zona leste da capital paulista, segundo informações da Artesp (Agência de Transporte do Estado de São Paulo).

A polícia havia sido acionada a um chamado de carro furtado. Ao avistar a polícia, a dupla de suspeitos começou sua fuga até o km 12 da rodovia Ayrton Senna, no limite entre a cidade de Guarulhos e a zona leste de São Paulo.

Entretanto, devido a um bloqueio planejado pela polícia no local, os criminosos colidiram o carro furtado com outros dois veículos e começaram a correr armados pela via, quando foram baleados por agentes policiais.

A dupla, um homem de 20 anos e outro ainda não identificado, morreu no local e o motorista de um dos carros atingidos saiu com ferimentos leves e foi levado ao hospital.

