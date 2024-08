Tempo seco atinge nível crítico e país tem alerta de perigo em cinco estados Segundo Inmet, a umidade do ar está abaixo de 12% em áreas do Centro-Oeste, nesta quinta-feira (15), índice próximo ao registrado no deserto Cidades|Do R7 15/08/2024 - 16h11 (Atualizado em 15/08/2024 - 16h24 ) ‌



Tempo seco e calor em São Paulo CRIS FAGA/DRAGONFLY PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO - 15.08.2024

O tempo seco atingiu nível crítico no país e o Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia) publicou alerta de perigo nesta quinta-feira (15) para áreas do Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Goiás, Minas Gerais e São Paulo. A umidade relativa do ar nestas regiões está abaixo de 12%, com grande risco de incêndios florestais e à saúde (doenças pulmonares, dores de cabeça, entre outras). Esse índice é considerado limite de emergência pela OMS (Organização Mundial da Saúde).

“O tempo seco é uma característica comum nesta época do ano no Brasil, especialmente durante o inverno, quando a ocorrência de chuvas diminui significativamente. A sequência de dias sem precipitação acentua ainda mais a redução da umidade em amplas áreas do país”, explica Guilherme Borges, da Climatempo.

Após frio intenso na última semana, uma forte massa de ar quente provoca a elevação das temperaturas e a chamda “gangorra” térmica em algumas regiões. O ar quente e seco ganha força, com temperaturas mais altas,. Segundo a Climatempo, a nova onda de calor vai começar oficialmente no domingo (18) e deve durar pelo menos até o dia 22 de agosto no país.

Segundo Borges, nos próximos dias, a umidade relativa do ar deve continuar caindo em várias regiões do Brasil. “A entrada de uma nova massa de ar quente vai reforçar ainda mais esse cenário de tempo seco, fazendo com que a umidade siga caindo abaixo dos 20% em amplas áreas do país. As áreas mais afetadas incluem Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Goiás, oeste de São Paulo, Triângulo Mineiro, e regiões entre o sul da Bahia e o oeste de Pernambuco”, acrescenta.

O índice está próximo ao registrado no Deserto do Saara, que fica entre 10% e 15%. Segundo a OMS (Organização Mundial de Saúde), entre 20 e 30% é estado de atenção; abaixo de 20% é estado de alerta. O nível ideal de umidade do ar para o organismo humano é de 60%.

Veja os cuidados

Beba bastante líquido.

Atividades físicas são nocivas em tal tempo seco.

Evite exposição ao sol nas horas mais quentes do dia.

Use hidratante para pele e umidifique o ambiente.

Evite bebidas diuréticas (café e álcool).

Obtenha mais informações junto à Defesa Civil (telefone 199) e ao Corpo de Bombeiros (telefone 193).

Fonte: Inmet