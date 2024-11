Temporais devem voltar a atingir SP e outros 14 estados; veja a previsão para os próximos dias Inmet emitiu alerta de ventos fortes e grandes volumes de chuva, pelo menos, até quinta-feira Cidades|Do R7, com Estadão Conteúdo 06/11/2024 - 12h13 (Atualizado em 06/11/2024 - 12h13 ) twitter

O estado de São Paulo continua em alerta para mais temporais nos próximos dias, especialmente a partir de quinta-feira (7) Reprodução/Paulo Pinto/Agência Brasil

O Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia) emitiu um alerta para chuvas intensas que devem atingir cidades de 15 estados brasileiros, incluindo São Paulo, até a quinta-feira (7). Em algumas localidades, o aviso está mantido até esta quarta-feira (6), podendo ser atualizado.

De acordo com o instituto, há estados com alertas amarelo e laranja para o risco de intensas precipitações. A previsão indica a possibilidade de chuvas entre 50 mm e 100 mm por dia e ventos intensos de 60 km/h a 100 km/h.

Veja os estados que serão atingidas pelas chuvas:

Mato Grosso

Pará

Mato Grosso do Sul

Maranhão

Tocantins

Goiás

Minas Gerais

São Paulo

Amazonas

Rondônia

Piauí

Bahia

Paraná

Rio de Janeiro

Espírito Santo

O estado de São Paulo continua em alerta para mais temporais nos próximos dias, especialmente a partir de quinta-feira, quando uma nova frente fria deve chegar ao litoral paulista, aumentando ainda mais o risco de tempestades e alagamentos na Grande São Paulo, além de impactos no interior e litoral.

Mesmo com alguns períodos de sol, as pancadas de chuva serão persistentes. “O ar fica mais quente e abafado, o que aumentará o risco de temporais durante a tarde e também na noite desta quarta-feira. A chuva pode voltar a cair forte em todas as regiões do estado paulista”, projeta a Climatempo.

Para a cidade de São Paulo, a previsão indica uma tarde abafada, com possibilidade de chuva à tarde e à noite desta quarta-feira. Existe o risco de precipitação de moderada a forte intensidade em todos os municípios da Grande São Paulo, com potencial para alagamentos. A Defesa Civil alerta para a possibilidade de deslizamentos de terra.

Segundo o CGE (Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas) da Prefeitura de São Paulo, os próximos dias devem ser de tempo abafado, com novas pancadas de chuva, principalmente no período da tarde.

Para o fim de semana, a propagação de uma frente fria pelo litoral paulista provocará chuvas mais generalizadas. Conforme a Meteoblue, as temperaturas no fim de semana devem permanecer mais baixas, com máxima em torno dos 20ºC.

Previsão para os próximos dias na capital paulista:

Quarta-feira: entre 20ºC e 27ºC;

quinta-feira: entre 21ºC e 26ºC;

sexta-feira: entre 20ºC e 23ºC;

sábado: entre 16ºC e 19ºC;

domingo: entre 15ºC e 21ºC.