Tocantins decreta luto oficial pela morte de Totó Cavalcante, pioneiro na criação do estado Governador Wanderlei Barbosa lamentou a morte do ex-deputado e relembrou a trajetória política dele Cidades|Do R7 17/07/2024 - 15h55 (Atualizado em 17/07/2024 - 15h55 )



Totó Cavalcante teve papel importante na criação do Estado do Tocantins Reprodução/Assembleia Legislativa de Tocantins

O governo de Tocantins decretou luto oficial de três dias em todo o estado nesta quarta-feira (17), pela morte do secretário do Estado e ex-senador Totó Cavalcante. O ex-deputado era conhecido como pioneiro na luta pela criação do estado de Tocantins, e morreu em Palmas, aos 76 anos.

“Com imenso pesar, recebemos a triste notícia do falecimento do pioneiro do nosso querido Tocantins, Totó Cavalcante. Ele foi um líder dedicado e comprometido com o desenvolvimento do estado, deixando um legado significativo”, disse o governador Wanderlei Barbosa.

O velório foi realizado no Palácio Araguaia nesta quarta-feira.

José Antônio Totó Ayres Cavalcante era natural de Corrente, Piauí, atuou como advogado e professor. Iniciou sua trajetória na política ainda nos anos 80, no estado de Goiás, onde foi eleito como deputado estadual por dois mandatos. Também exerceu um papel crucial na criação do estado do Tocantins.