Três em cada quatro capitais do país têm nota ‘ruim’ ou ‘regular’ em transparência, diz estudo

Dados são da Transparência Internacional Rovena Rosa/Agência Brasil

A mais recente avaliação do ITGP (Índice de Transparência e Governança Pública) mostrou que três em cada quatro capitais brasileiras têm notas “ruim” ou “regulares” na avaliação de transparência. As cidades com as menores pontuações são Macapá (AP), Teresina (PI), Belém (PA), Rio Branco (AC), Boa Vista (RR) e Natal (RN). As análises são conduzidas pela Transparência Internacional, um movimento global que atua em mais de 100 países combatendo a corrupção. O R7 entrou em contato com os governos municipais e aguarda resposta.

O estudo é feito regularmente e mede indicadores importantes para a transparência de entres públicos. A edição de 2024 analisa as e Governança, Legislação, Participação Social e Comunicação, Plataformas, Transparência Administrativa e Orçamentária e Obras Públicas nas prefeituras.

“As últimas capitais neste ranking revelam cenários graves de falta de transparência que podem comprometer a integridade dos processos públicos e impedir a participação social nas decisões tomadas pela administração pública”, disse o comunicado do movimento.

Cada capital recebeu uma nota de 0 a 100, onde 0 representa o pior resultado. O estudo não inclui do Distrito Federal nem Porto Alegre, que não foi incluída, segundo os organizadores, por conta das enchentes do começo do ano.

Confira a lista com as pontuações das capitais

Nível Ótimo

Vitória (ES) — 99 pontos;

Nível Bom

Recife (PE) — 80 pontos;

— 80 pontos; São Paulo (SP) — 79 pontos;

— 79 pontos; Rio de Janeiro (RJ) — 76 pontos;

— 76 pontos; Belo Horizonte (MG) — 73 pontos;

— 73 pontos; João Pessoa (PB) — 71 pontos

Nível Regular

Salvador (BA) — 60 pontos;

— 60 pontos; Florianópolis (SC) — 58 pontos;

— 58 pontos; Palmas (TO) — 58 pontos;

— 58 pontos; Fortaleza (CE) — 57 pontos;

57 pontos; Maceió (AL) — 56 pontos;

56 pontos; Porto Velho (RO) — 56 pontos;

— 56 pontos; Campo Grande (MS) — 54 pontos;

— 54 pontos; Cuiabá (MT) — 53 pontos;

— 53 pontos; São Luís (MA) — 51 pontos;

— 51 pontos; Curitiba (PR) — 48 pontos;

48 pontos; Goiânia (GO) — 48 pontos;

— 48 pontos; Aracaju (SE) — 46 pontos;

— 46 pontos; Manaus (AM) — 45 pontos;

Nível Ruim

Natal (RN) — 39 pontos;

— 39 pontos; Rio Branco (AC) — 35 pontos;

— 35 pontos; Boa Vista (RR) — 34 pontos;

— 34 pontos; Belém (PA) - 32 pontos;

- 32 pontos; Teresina (PI) — 32 pontos;

— 32 pontos; Macapá (AP) — 31 pontos

Segundo os responsáveis pelo estudo, a falta de transparência em obras públicas e na execução de emendas parlamentares é uma das principais preocupações apontadas. “Essas áreas são particularmente vulneráveis à corrupção, pois envolvem grandes volumes de recursos financeiros, e, devido seu impacto na percepção pública sobre a gestão municipal, ganham ainda mais relevância em ano de eleições”, ressaltaram.

Transparência municipal nas diferentes regiões

Ao analisar as regiões do país, as capitais do Sudeste apresentam a maior média de transparência do país, com 81,6 pontos, seguidas pelo Nordeste (54,4) e Centro-Oeste (51,8). A região Norte registrou a média mais baixa de transparência, com 41,2 pontos.

A média nacional ficou em 54,8, o que o estudo classifica como regular.

Critérios de avaliação

Confira mais sobre os seis pontos analisados sobre transparência e governança das prefeituras: