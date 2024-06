Um em cada cinco endereços do país não tem número, diz IBGE Pesquisa divulgada pelo instituto nesta sexta mostra que falta numeração em 24,4 milhões de endereços no Brasil

Estatística foi divulgada nesta sexta pelo IBGE (Lúcio Bernardo Jr./Agência Brasília - 28.4.2024)

O IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) divulgou nesta sexta-feira (14) que o Brasil tem 106,8 milhões de endereços, sendo que 24,4 milhões deles não têm número. Isso corresponde a 22,8% do total de logradouros no país.

Os dados são do CNEFE (Cadastro Nacional de Endereços para Fins Estatísticos), que contempla endereços georreferenciados de domicílios e estabelecimentos de todo o país, além de informar detalhes sobre os endereços no Brasil, como nome do logradouro, número e modificador do endereço, complemento, localidade, CEP, entre outros.

De acordo com o levantamento, a maioria dos endereços sem número no país está localizada em Goiás (2,46 milhões). O segundo estado com o maior indicador é a Bahia (2,43 milhões). Na sequência, aparecem Minas Gerais (1,95 milhões), Rio de Janeiro (1,92 milhões) e São Paulo (1,66 milhões).

Com relação às regiões, a Nordeste lidera a quantidade de logradouros sem número, com 7,9 milhões. No Sudeste, são 6,1 milhões; no Centro-Oeste, 4,7 milhões; no Sul, 3 milhões; e no Norte, 2,5 milhões.

Endereços sem nome

Além dos endereços que não têm número, o IBGE divulgou a quantidade dos que não têm nome. Segundo o CNEFE, são 2,66 milhões sem denominação.

O estado com o maior número de endereços nessa situação é a Bahia, com quase 314,5 mil. São Paulo é o segundo, com 249,2 mil, e Pernambuco é o terceiro, com 233,6 mil.

O Nordeste lidera a estatística entre as regiões, com aproximadamente 1,5 milhão de endereços sem nome. No Sudeste, são 575,3 mil; no Sul, 251,6 mil; no Norte, quase 226,7 mil; e no Centro-Oeste, cerca de 150,8 mil.

Gerente do CNEFE, Eduardo Baptista alerta que a falta de número ou nome no endereço é um problema.

“O endereço é também um indicador de cidadania. Isso significa que o cidadão que vive em um endereço sem número ou em uma rua ou avenida sem denominação está sofrendo algum tipo de déficit na sua cidadania, pela não formalização daquele endereço ou logradouro pelo poder público municipal.”