Alerta: Nova doença no Japão pode levar à morte

Alto contraste

A+

A-

Edital Concursos Brasil Edital Concursos Brasil (Edital Concursos Brasil)

Um novo vírus está se espalhando no Japão e deixando vítimas mortais. Conhecido popularmente como "comedor de ânus", a doença atinge uma taxa de mortalidade de 30% dos infectados. Apenas em 2024, já foram identificados 978 casos da síndrome do choque tóxico estreptocócico (STSS). Em 2023, esse número chegou a 941 casos ao longo de todo o ano. Com o alto número registrado no primeiro trimestre de 2024, a previsão é de que o total de casos neste ano seja muito maior.

Leia a matéria completa no nosso parceiro Edital Concursos Brasil

Leia mais em Edital Concursos Brasil

• ‘Comedor de ânus’: o que se sabe da nova doença que pode levar a morte

• Não são fáceis! 4 cortes de carne difíceis até para cozinheiros experientes

• 5 itens de casa com funções secretas que passam batido por muita gente

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.