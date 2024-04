Descubra como a nova autenticação facial do app Gov.br vai revolucionar o acesso para usuários com celulares antigos

Edital Concursos Brasil Edital Concursos Brasil (Edital Concursos Brasil)

O Ministério de Gestão e Inovação em Serviços Públicos anunciou nesta segunda-feira (18), uma alteração no reconhecimento facial do aplicativo Gov.br. Com a nova medida, os usuários poderão utilizar a câmera traseira dos celulares para realizar a biometria na plataforma. O objetivo da medida é facilitar o acesso por cidadãos que tenham aparelhos antigos, além de idosos e pessoas com deficiência.

