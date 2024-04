Descubra quais signos serão abençoados com sorte no amor e no dinheiro!

Alto contraste

A+

A-

Prontos para o 'sim': 4 signos viverão uma paixão de tirá-los do eixo Prontos para o 'sim': 4 signos viverão uma paixão de tirá-los do eixo (Edital Concursos Brasil)

O universo está sempre em movimento, e, com ele, as chances de sorte no amor e no dinheiro também flutuam. Afinal, quem não gostaria de uma ajuda extra dos astros para melhorar a vida amorosa e a conta bancária? Agora, imagine combinar as duas coisas!

Leia a matéria completa no nosso parceiro Edital Concursos Brasil

Leia mais em Edital Concursos Brasil

• É com G ou com J? 4 palavras do português que parecem pegadinhas

• Contagem regressiva! Outono começa daqui a poucas horas; veja como fica o clima

• Remédio proibido nos EUA é comum no Brasil e não precisa de receita

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.