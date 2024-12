África do Sul nega plano dos Brics de substituir dólar como moeda de referência Trump ameaçou taxar em 100% produtos dos países do bloco, caso deixem de usar a moeda norte-americana Economia|Do Estadão Conteúdo 02/12/2024 - 10h37 (Atualizado em 02/12/2024 - 11h06 ) twitter

Brics quer fortalecer uso de moedas locais entre os países-membros CRIS FAGA/DRAGONFLY PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO - 06.11.2024

O porta-voz do Ministério das Relações Internacionais e Cooperação da África do Sul, Chrispin Phiri, afirmou que “relatos errôneos” levaram à narrativa incorreta de que os Brics estariam planejando criar uma nova moeda de referência, deixando o dólar, mas que “este não é o caso”.

Em publicação feita no X, ele explica que as discussões do grupo foram de realizar o comércio entre países-membros usando as próprias moedas nacionais.

Em entrevista, o ministro das Finanças, Enoch Godongwana, disse que não há documentos do Brics que fale sobre uma nova moeda de referência.

“Se eu estou negociando com chineses, não existem razões para que eles não aceitem o rand [moeda sul-africana]. O que queremos é utilizar as nossas próprias moedas enquanto estamos fazendo comércio entre nós”, explicou.

As falas acontecem após o presidente eleito dos Estados Unidos, Donald Trump, ameaçar tarifar os Brics em 100%, caso decidam substituir o dólar como moeda de referência.

Em postagem realizada na Truth Social, o republicano disse que “exige compromisso” dos países do grupo, caso contrário deverão “dizer adeus à venda para a maravilhosa economia dos EUA”.