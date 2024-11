Agência Nacional de Mineração abre concurso com 220 vagas e salários de até R$ 12 mil Oportunidades são para analista administrativo e especialista em recursos minerais; provas ocorrem em fevereiro de 2025 Economia|Do R7, em Brasília 28/11/2024 - 17h03 (Atualizado em 28/11/2024 - 17h04 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Inscrições vão até 17 de dezembro Ricardo Boteljo/Ministério de Minas e Energia

A Agência Nacional de Mineração abriu concurso com 220 vagas no Distrito Federal e em 24 estados, com oportunidades em diversas áreas de formação para analista administrativo e especialista em recursos minerais. A remuneração para os cargos é de R$ 10.527,94 e R$ 12.828,38, respectivamente. A taxa de inscrição custa R$ 160.

De acordo com o edital, as provas devem ocorrer em 16 de fevereiro de 2025 em todas as capitais brasileiras. Os interessados devem se inscrever até as 18h de 17 de dezembro, no site do Cebraspe, banca organizadora do certame.

O cargo de analista administrativo ofertará vagas para as áreas de administração, arquivologia, contabilidade, direito, engenharia, jornalismo, pedagogia, publicidade e propaganda e relações públicas.

Para especialista em recursos minerais, há oportunidades para formados em comunicação, direito, economia ou contabilidade, engenharia ou biologia, geologia, fiscalização e distribuição de receitas, tecnologia da informação e suporte à gestão, estratégia e governança.

‌



O edital prevê gratuidade para beneficiários do CadÚnico (Cadastro Único para Programas Sociais) e doadores de medula óssea em entidades reconhecidas pelo Ministério da Saúde.

Fases do concurso

A primeira etapa do concurso é composta pela prova objetiva. Entre os conteúdos, que serão abordados na avaliação estão: língua portuguesa, ética, transparência e controle social, legislação, raciocínio lógico e quantitativo e conhecimentos específicos.

‌



Na segunda fase, os participantes passarão pela análise de títulos. Os candidatos convocados poderão apresentar comprovantes de experiência profissional, como certificados e diplomas.

Por último, os candidatos passarão por um curso de formação, de caráter eliminatório e classificatório. O treinamento ocorrerá no Distrito Federal.