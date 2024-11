Alagev debate comunicação e reputação em evento para profissionais do setor Encontro destaca inovação, desafios digitais e reforço da confiança em marcas corporativas Economia|Do R7 21/11/2024 - 15h25 (Atualizado em 21/11/2024 - 15h25 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Evento aconteceu no Tivoli Mofarrej, em São Paulo Reprodução/Instagram/alagev.oficial

A 4ª Reunião Global das Comunidades da Alagev (Associação Latino-Americana de Gestão de Eventos e Viagens Corporativas) reuniu, na segunda-feira (18), 292 profissionais no Tivoli Mofarrej, em São Paulo. Com formato híbrido e inspirado em reality shows, o evento discutiu estratégias para fortalecer a comunicação e a reputação de marcas.

O encontro, cujo tema foi “24h no ar, o que você faz quando ninguém te vê fazendo?”, abordou como ações nos bastidores impactam a percepção pública.

“Discutimos confiança e comunicação, temas essenciais para reforçar a imagem das marcas. O engajamento dos participantes mostrou o valor dessas discussões”, afirmou a diretora-executiva da Alagev, Luana Nogueira.

Painéis liderados por especialistas, como Mário Toledo, diretor comercial multiplataforma no Grupo Record, e Thais Medina, CEO da Business Factory, trataram da gestão de crises e do papel das redes sociais na comunicação corporativa.

‌



“Marcas que comunicam bem não apenas prosperam, mas transformam o mercado e deixam um legado”, enfatizou Toledo.

Estratégias como transparência, antecipação de problemas e respostas planejadas foram destacadas como essenciais para evitar que situações críticas se agravem.

‌



O evento também tratou do impacto da tecnologia na gestão de reputação. Palestrantes como Eduardo Lorea, do Turistech HUB, abordaram a necessidade de alinhar inovação e governança, destacando o papel da inteligência artificial e a importância de monitorar as redes sociais para mitigar riscos.

A programação contou ainda com ações interativas, como um quiz sobre governança corporativa e a escolha de novos líderes para 2025. Durante o evento, a Alagev anunciou novidades, incluindo o lançamento de um curso sobre inteligência artificial aplicada a eventos e a preparação do LACTE20, que celebrará 20 anos da associação em fevereiro de 2025.

A iniciativa reforçou o compromisso da Alagev em oferecer insights práticos e promover debates relevantes para profissionais de eventos e viagens corporativas.