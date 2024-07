Economia |Clarissa Lemgruber, do R7, em Brasília

Aluguel residencial sobe 8,02% no primeiro semestre de 2024, o triplo da inflação, mostra FipeZap Segundo o levantamento, o preço médio do aluguel de imóveis residenciais em junho foi calculado em R$ 45,92/m²

Em junho, preços subiram 1,43% Rovena Rosa/Agência Brasil

O preço do aluguel residencial acumulou uma alta de 8,02% no primeiro semestre de 2024. Segundo o índice FipeZap de junho, a variação é mais de três vezes a inflação do mesmo período, medida pelo IPCA (Índice de Preços ao Consumidor Amplo), de 2,48%, e mais de sete vezes o IGP-M, de 1,1%. O levantamento é realizado em 25 cidades brasileiras.

A valorização foi liderada por imóveis de um dormitório (9,57%). Já unidades com três ou mais dormitórios registraram alta de 13,45%. As altas ocorreram em 24 das 25 localidades monitoradas, incluindo as 11 capitais:

• Brasília (13,93%);

• Salvador (13,52%);

• Curitiba (11,10%);

• Porto Alegre (9,47%);

• Belo Horizonte (9,25%);

• Recife (8,71%);

• Florianópolis (7,86%);

• São Paulo (6,53%);

• Rio de Janeiro (5,88%);

• Fortaleza (5,70%);

• e Goiânia (5,16%)

Resultado de junho

Em junho, o aluguel residencial acelerou 1,43%, uma alta em relação ao mês de maio (1,25%). O comportamento mensal do indicador foi quase sete vezes superior à variação mensal do IPCA (0,21%) e quase o dobro do IGP-M (0,81%). Os preços de locação com apenas um dormitório avançaram acima da média (1,67%).

Entre as 25 localidades pesquisadas, 23 apresentaram valorização do aluguel residencial, incluindo as 11 capitais monitoradas: Porto Alegre (3,47%); Brasília (2,83%); Belo Horizonte (2,13%); Recife (1,62%); Salvador (1,51%); Curitiba (1,32%); São Paulo (1,18%); Goiânia (1,05%); Fortaleza (0,89%); Rio de Janeiro (0,77%); e Florianópolis (0,56%).

Preço médio do aluguel

Segundo o levantamento, o preço médio do aluguel de imóveis residenciais ficou em R$ 45,92/m². Os maiores valores médios foram observados no aluguel de imóveis de um dormitório (R$ 60,26/m²) e os menores, entre unidades com três dormitórios (R$ 39,79/m²).

Entre as 11 capitais, a cidade de São Paulo apresentou o preço médio mais elevado (R$ 55,01/m²). Em seguida, destacaram-se as localidades: Florianópolis (R$ 53,71/m²); Recife (R$ 51,43/m²), Rio de Janeiro (R$ 47,85/m²); Brasília (R$ 46,54/m²); Curitiba (R$ 40,33/m²); Belo Horizonte (R$ 40,04/m²); Goiânia (R$ 38,10/m²); Salvador (R$ 37,73/m²); Porto Alegre (R$ 34,67/m²); e Fortaleza (R$ 30,06/m²).