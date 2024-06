Americanas encerra semana de 3 a 9 de junho com 32.222 colaboradores sob regime CLT Americanas, em recuperação judicial, encerrou a semana de 3 a 9 de junho com um número total de 32.222 colaboradores sob o regime CLT...

Americanas, em recuperação judicial, encerrou a semana de 3 a 9 de junho com um número total de 32.222 colaboradores sob o regime CLT. Na semana base do relatório divulgado, houve um total de 755 admissões. A companhia registrou ainda 210 pedidos de saída, 294 desligamentos involuntários e 43 términos de contratos de experiência e temporários. A empresa destaca que o número absoluto de desligamentos permanece em linha com os períodos anteriores à decretação da recuperação judicial. No intervalo, o número total de lojas era de 1.699. Durante a semana base deste relatório, houve o encerramento de quatro lojas. A varejista também informa que o total de recebimentos, realizados na semana base deste relatório, somou R$ 346 milhões.