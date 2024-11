Apenas 35% dos pequenos negócios conhecem os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável Esses objetivos visam promover o equilíbrio entre o crescimento econômico, inclusão social Economia|Victoria Lacerda, do R7, em Brasília 23/10/2024 - 02h00 (Atualizado em 23/10/2024 - 02h00 ) twitter

Um levantamento do Centro Sebrae de Sustentabilidade revelou que apenas 35% dos micro e pequenos empreendedores no Brasil têm conhecimento sobre os ODS (Objetivos de Desenvolvimento Sustentável), da ONU (Organização das Nações Unidas), que fazem parte da Agenda 2030. Esses objetivos visam promover o equilíbrio entre o crescimento econômico e inclusão social

A pesquisa entrevistou 4.000 empresários de micro e pequenas empresas, representando um universo com mais de 9 milhões de CNPJs ativos no país. Dentre os entrevistados, 65% afirmaram desconhecer os ODS, evidenciando uma barreira significativa para a integração de práticas sustentáveis em pequenos negócios.

O setor industrial, no entanto, demonstrou um nível de conhecimento superior, com 59% dos entrevistados afirmando estarem cientes dos ODS, contrastando com os setores de comércio (71%) e serviços (72%), onde o desconhecimento é mais prevalente. Esse cenário sugere a necessidade de intensificar os esforços para educar e engajar os empresários, especialmente em áreas que ainda não estão alinhadas com a Agenda 2030.

A pesquisa também aponta que, embora o Brasil tenha avançado no compromisso com a Agenda 2030 — com 84% das empresas do Pacto Global já avançando na direção aos ODS — apenas 46% delas incorporaram essas metas diretamente em suas estratégias de negócio.

Com a aproximação da COP30 e a intensificação de iniciativas como o Movimento Ambição 2030, promovido pelo Pacto Global da ONU no Brasil, há uma demanda crescente para que micro e pequenas empresas (MPEs) adotem práticas que contribuam para os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS). Esse movimento não reflete apenas a urgência das questões ambientais e sociais, mas também a necessidade de que as empresas repensem suas operações para garantir sua competitividade e resiliência a longo prazo.

O relatório destaca que, embora o conhecimento sobre os ODS ainda seja limitado entre os pequenos negócios, é essencial que as MPEs integrem ações sustentáveis em suas estratégias. Isso pode garantir que esses empreendimentos não apenas sobrevivam às transformações econômicas e ambientais em curso, mas que também desempenhem um papel ativo na construção de uma economia mais inclusiva e sustentável.

O que é a Agenda 2030?

A Agenda 2030 é um plano global estabelecido pela ONU (Organização das Nações Unidas) em 2015, com o compromisso de promover o desenvolvimento sustentável em todo o mundo até o ano de 2030. O documento foi adotado por 193 países e propõe um conjunto de 17 ODS (Objetivos de Desenvolvimento Sustentável), que servem como diretrizes para erradicar a pobreza, proteger o meio ambiente, enfrentar a crise climática e garantir a prosperidade e a paz para todos.

Os ODS são um chamado à ação global, que integra três dimensões interligadas: crescimento econômico, bem-estar social e proteção ambiental. O plano busca um equilíbrio entre essas dimensões, permitindo que o desenvolvimento sustentável dependa de ações globais para enfrentar desafios globais como desigualdade social, controle ambiental e mudanças climáticas.

A seguir estão os 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da Agenda 2030:

1 – Erradicação da pobreza

2 – Fome Zero e agricultura sustentável

3 – Saúde e Bem-Estar

4 – Educação de qualidade

5 – Igualdade de gênero

6 – Água potável e saneamento

7 – Energia limpa e acessível

8 – Trabalho decente e crescimento econômico

9 – Indústria inovação e infraestrutura

10 – Redução das desigualdades

11 – Cidades e comunidades sustentáveis

12 – Consumo e produção responsáveis

13 – Ação contra a mudança global do clima

14 – Vida na água

15 – Vida terrestre

16 – Paz, Justiça e Instituições eficazes

17 – Parcerias e meios de implementação

Esses objetivos são monitorados em eventos globais como a Cúpula do Futuro, que antecedem a Assembleia-Geral da ONU e visam avaliar o progresso na implementação desses objetivos e identificar as ações adequadas para garantir que as metas sejam cumpridas até 2030.