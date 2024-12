Apesar de queda, balança comercial tem saldo positivo de R$ 42,18 bilhões em novembro Segundo o MDIC, o valor foi alcançado com exportações de US$ 28,02 bilhões e importações de US$ 20,99 bilhões Economia|Giovana Cardoso, do R7, em Brasília 05/12/2024 - 15h17 (Atualizado em 05/12/2024 - 16h28 ) twitter

Dados foram divulgados nesta quinta-feira Tânia Rêgo/ Agência Brasil

A balança comercial brasileira registrou em novembro superávit de US$ 7,03 bilhões, o equivalente a R$ 42,18 bilhões, segundo dados divulgados nesta quinta-feira (5) pelo MDIC (Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços) . Apesar do valor, o índice representa queda de 20% em comparação ao mesmo mês de 2023. Segundo a pasta, o valor foi alcançado com exportações de US$ 28,02 bilhões (R$ 168,12 bilhões) e importações de US$ 20,99 bilhões (R$ 125,94 bilhões).

Comparado ao mesmo mês do ano passado, as exportações cresceram 0,5%, e as importações registraram alta de 9,9%. Em relação ao acumulado do ano, as exportações totalizam US$ 312,27 bilhões, o que representa crescimento de 0,4%, e as importações, US$ 242,41 bilhões (9,5%).

Por setores

No levantamento por setores, a agropecuária registrou queda de 25,2% nas exportações comparado ao mesmo mês de 2023. Na contramão, a indústria de transformação e indústria extrativa apresentaram crescimento de 10,5% e 1,6%, respectivamente.

Segundo o MDIC, a combinação desses resultados levou ao aumento do total das exportações, que foi puxada principalmente pela alta na exportação de produtos como:

‌



• Agropecuária: café não torrado (86,5%), sementes oleaginosas de girassol, gergelim, canola, algodão e outras (337,1%);

• Indústria Extrativa: minérios de cobre e seus concentrados (115,9%), outros minérios e concentrados dos metais de base (165,1%) e óleos brutos de petróleo;

‌



• Indústria da Transformação: carne bovina fresca, refrigerada ou congelada (28,6%), celulose (31,4%) e ouro, não monetário (excluindo minérios de ouro e seus concentrados) (115,0%)

Já em relação às importações, a agropecuária e indústria de transformação registraram alta, com 19,3% e 10,4%, respectivamente.

Por fim, a indústria extrativa teve estabilidade. Neste caso, produtos como trigo e centeio, pedra, areia e cascalho e veículos automóveis para transporte de mercadorias e usos especiais puxaram o movimento de crescimento nas importações.