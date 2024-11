Após problema técnico, operação do Pix já está normalizada, diz BC Vários clientes relataram ocorrências nas redes sociais sobre a instabilidade da plataforma de pagamento instantâneo Economia|Do R7 14/10/2024 - 14h41 (Atualizado em 14/10/2024 - 14h44 ) twitter

PIx registrou 42 bilhões de transações em 2023 Edu Garcia/R7 - 04.09.2024

Após registrar problema em transferências pelo Pix na manhã desta segunda-feira (14), o BC (Banco Central) informou no início da tarde que o sistema já está normalizado. Vários clientes relataram ocorrências nas redes sociais sobre a instabilidade da plataforma de pagamento instantâneo.

“Houve a ocorrência de problemas técnicos no Sistema de Pagamentos Instantâneos (SPI) que afetaram o funcionamento do Pix durante a manhã desta segunda-feira (14). As equipes do Banco Central atuaram rapidamente, e o problema já se encontra resolvido”, afirmou a instituição em nota.

Um cliente do Santander questionou o banco no X e foi informado pela instituição que “houve uma instabilidade geral no Pix”. Na mesma rede social, o Bradesco orientava seus clientes a tentar realizar as transações mais tarde.

O Itaú afirmou ter identificado uma instabilidade no sistema do Pix. “O banco acompanha de perto o processo de normalização com o Banco Central e orienta que os clientes não refaçam as transações em caso de erro na operação”, disse a instituição.

Sistema

O Pix foi criado em dezembro de 2020 e, desde então, já soma mais de 175 milhões de usuários. O sistema é o meio de pagamento mais popular no país e encerrou 2023 com quase 42 bilhões de transações, um crescimento de 75% em relação ao ano anterior. As transações do Pix superaram as de cartão de crédito, débito, boleto, TED, DOC, cheques e TEC no Brasil, as quais, juntas, totalizaram 39,4 bilhões.