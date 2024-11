Produtividade da indústria se mantém estável após queda no início de 2024, diz CNI Produção industrial teve declínio de 1,4% no início de 2024, mas manteve estabilidade com variação de -0,3% Economia|Beatriz Oliveira*, do R7, em Brasília 17/10/2024 - 10h00 (Atualizado em 17/10/2024 - 12h06 ) twitter

Indústria mantém produtividade estável, com variação de -0,3% em relação ao primeiro trimestre de 2024 CLARABIOA FILMES / CNI

A indústria brasileira teve produtividade estável no segundo trimestre de 2024, segundo uma pesquisa divulgada pela CNI (Confederação Nacional da Indústria) nesta quinta-feira (17). O setor teve uma variação de −0,3% em comparação ao primeiro trimestre do ano, que apresentou uma queda de 1,4% na produção.

Esse resultado é calculado pela divisão entre o volume produzido e as horas trabalhadas no setor durante o período analisado. No trimestre iniciado em abril, a produção cresceu 0,9% e a jornada aumentou 1,3%. Esse desdobramento foi permitido pela situação positiva do mercado de trabalho, como explica a gerente de Política Industrial da CNI, Samantha Cunha.

“As horas trabalhadas crescem em um ritmo menor, enquanto a produção segue em um ritmo alto. A gente espera que essa produtividade mantenha seu ritmo de crescimento. A gente tem um mercado de trabalho que está aquecido, trabalhadores sendo contratados. As horas trabalhadas devem continuar se acomodando”, afirma.

Quando o cálculo é feito a partir do número de servidores em vez do número de horas trabalhadas, o indicador de produtividade aumenta 0,4%. Esse resultado é o melhor desde os dados apresentados no segundo trimestre de 2022.

Importação e novos profissionais

O cenário atual mostra que, nos últimos três meses, o consumidor tem procurado mais itens fabricados e parte dessa demanda é atendida pela importação de produtos, que também cresceu. De acordo com o estudo, isso cria espaço para que a produção industrial se desenvolva no país.

Ainda segundo a CNI, um novo recrutamento de profissionais vem acontecendo na indústria, e a expectativa é que os itens fabricados por trabalhador aumente conforme eles recebam o treinamento adequado. Se a projeção estiver certa, a produtividade industrial pode aumentar ainda mais nos próximos levantamentos.

Cunha reforça que esses fatores contribuem para a expectativa de que a produtividade cresça de forma sustentada e que medidas recentes voltadas para a indústria ajudam a alavancar os investimentos em modernização. “Além disso, são avanços que a gente observa para reduzir o custo do Brasil e melhorar o ambiente de negócios. Isso também é bastante relevante para que os investimentos consigam avançar”, conclui.

*Sob supervisão de Thays Martins