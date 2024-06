Arrecadação federal soma R$ 203 bilhões, maior valor para maio desde 1995 Segundo a Receita, a calamidade no Rio Grande do Sul gerou uma perda de arrecadação de R$ 4,4 bilhões no mês passado

Arrecadação é a maior para maio desde 1995 Marcello Casal Jr./Agência Brasil

A arrecadação de impostos e contribuições federais atingiu R$ 202,9 bilhões em maio. O valor é o maior da série histórica iniciada em 1995 e representa um aumento real de 10,46% em relação ao mesmo mês do ano passado, quando a arrecadação somou R$ 183,7 bilhões (valor corrigido pela inflação). Os dados foram divulgados nesta terça-feira (25) pela Receita Federal.

Sem correção inflacionária, a arrecadação teve alta de 14,8% em maio. No acumulado dos cinco primeiros meses do ano, o valor alcançado foi de R$ 1,09 trilhão, um acréscimo real de 8,72%.

No mês, a arrecadação administrada pela Receita Federal atingiu R$ 196,68 bilhões, o que corresponde a uma alta real de 10,4% em relação ao mesmo mês do ano anterior. Já as receitas administradas por outros órgãos totalizaram R$ 6,3 bilhões, com crescimento real de 12,6% em relação a maio de 2023.

“O acréscimo observado no período pode ser explicado pelo comportamento das variáveis macroeconômicas, pelo retorno da tributação do PIS/Cofins sobre combustíveis, pela tributação dos fundos exclusivos e pela atualização de bens e direitos no exterior, e pela calamidade ocorrida no Rio Grande do Sul”, informou a Receita Federal.

Segundo o órgão, a calamidade no Rio Grande do Sul gerou uma perda de arrecadação de R$ 4,4 bilhões em maio.

