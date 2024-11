Atacadão alcança a marca de 26 lojas na Região Norte com abertura da segunda unidade em Roraima Inauguração, que amplia a presença da marca no Norte do país, aconteceu no Pátio Roraima Shopping, na capital Boa Vista Economia|Do R7 28/10/2024 - 12h30 (Atualizado em 28/10/2024 - 12h46 ) twitter

Atacadão Pátio Roraima Shopping é a segunda unidade em Roraima Divulgação/Atacadão

O Atacadão, uma das maiores redes atacadistas do Brasil, inaugurou a segunda unidade em Roraima, na última quinta-feira (24).

Localizada na capital Boa Vista, a abertura reforça a presença e a importância da empresa no Norte do país, que alcançou a marca de 26 lojas. Com a nova filial no Atacadão Pátio Roraima Shopping, o maior shopping center do estado, a rede chega a 377 lojas em todo o Brasil.

A primeira inauguração do Atacadão em Roraima aconteceu em 2015, também em Boa Vista. Ao longo de quase 10 anos de história no estado, a rede segue contribuindo para o desenvolvimento socioeconômico da região e para o acesso da população a uma alimentação de qualidade com preços justos, além da geração de mais de 6 mil empregos diretos e indiretos.

“A estreia da nossa mais nova unidade em Roraima é motivo de muito orgulho para o Atacadão. Acreditamos em todo o potencial da Região Norte, e a proximidade da marca com a população local é importantíssima para a nossa história no estado”, afirma Marco Oliveira, CEO do Atacadão. “Com essa segunda unidade em Boa Vista, ampliaremos o abastecimento de negócios de pequenos e microempreendedores e das famílias roraimenses”, explica o executivo.

‌



Marco Oliveira, CEO do Atacadão Divulgação/Atacadão

Somando-se ao mix de lojas do Pátio Roraima Shopping, a unidade oferece uma ampla variedade de produtos, marcas e setores, que incluem mercearia, bebidas, cuidados pessoais, limpeza e alimentos frescos, em uma área de mais de 4 mil m².

Para maior praticidade aos clientes, a loja dispõe ainda de serviços de padaria, com pães e produtos de confeitaria diversificados e preparados diariamente; de açougue, com cortes selecionados que atendem a altos padrões de qualidade, e de frios e fatiados. Outro diferencial da filial é o setor de eletrodomésticos.

‌



O Atacadão também investe, cada vez mais, em iniciativas sustentáveis para as lojas. A unidade traz sistemas como iluminação em LED, uma alternativa econômica e sem componentes prejudiciais e, pensando nos clientes que já aderiram aos veículos elétricos, o estacionamento conta com pontos de recarga.

Na loja, para compras menores e rápidas, o público encontra caixas de autoatendimento. Como soluções financeiras, ainda há o Cartão Atacadão, com descontos exclusivos para os clientes, e facilidades de pagamento pelas principais bandeiras de cartões de crédito, PIX e vale-alimentação. A unidade também está no aplicativo Meu Atacadão, que traz ofertas e promoções personalizadas para os clientes utilizarem durante as compras nas lojas físicas.

‌



Serviço

Atacadão de Roraima - Atacadão Pátio Roraima Shopping:

● Endereço: R. João de Alencar, 2.181, Cauamé - Boa Vista, Roraima. CEP 69310-065

● Horário de funcionamento: de segunda a sábado, das 7h às 22h. Aos domingos, das 8h às 18h. Feriados consultar a loja.

Sobre o Atacadão

O Atacadão é uma empresa do Grupo Carrefour Brasil, com mais de 375 unidades de autosserviço e 36 atacados de entrega e centros de distribuição, que garantem o abastecimento de comerciantes, transformadores e consumidores finais, e está em contínua expansão.

Com base nos pilares estratégicos de combate à fome e às desigualdades, diversidade e inclusão e proteção ao planeta & biodiversidade, o Atacadão tem o compromisso de oferecer produtos de qualidade com preços justos aos seus clientes.

Com 62 anos de história, mais de 73 mil colaboradores e presença em mais de 220 municípios, também atua no e-commerce com o seu próprio canal de vendas online. O Atacadão está entre as 50 marcas mais valiosas do Brasil, de acordo com ranking divulgado pela Kantar, e entre as 25 Marcas Brasileiras Mais Valiosas de 2023 e 2024, segundo a consultoria global de marcas Interbrand. Em 2023, a rede conquistou importantes prêmios para o setor, como o 1º lugar na categoria atacadista.