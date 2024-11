Atacadão inaugura loja no Recife e chega a 25 unidades em Pernambuco Em apenas quinze dias, a rede abriu três unidades no estado, sendo duas na capital Economia|Do R7 07/11/2024 - 11h30 (Atualizado em 07/11/2024 - 17h30 ) twitter

Fachada da nova unidade do Atacadão, no bairro de Arruda, no Recife (PE) Divulgação/Atacadão

O Atacadão, uma das maiores redes atacadistas do Brasil, alcançou a marca de 25 lojas em Pernambuco com a inauguração de uma unidade no Recife, no bairro de Arruda, que aconteceu nesta quarta-feira (6).

Com a nova filial, que representa a terceira abertura no estado em apenas quinze dias, Pernambuco se torna um dos maiores estados do país em número de lojas, que também conta com um atacado de entrega em Igarassu.

Em 2024, o Nordeste foi a região brasileira que recebeu a maior quantidade de inaugurações, chegando a 12 novas unidades, que se somam às mais de 100 lojas distribuídas nos 9 estados que compõem a região.

Segundo Marco Oliveira, CEO do Atacadão, cada abertura ao longo do ano, incluindo as três últimas em Pernambuco, significa uma oportunidade de contribuir, ainda mais, para o desenvolvimento socioeconômico dos locais onde estamos presentes no Nordeste. “Hoje, Pernambuco é o segundo maior estado do Nordeste em número de lojas e, para alcançarmos essa marca tão expressiva, assumimos, desde 2000, um compromisso muito importante com a população local para oferecer uma alimentação de qualidade com preços justos, que abastece tanto os negócios de pequenos e microempreendedores locais, quanto os lares de milhares de famílias pernambucanas”, afirma o executivo.

Marco Oliveira, CEO do Atacadão Divulgação/Atacadão

A nova loja no Recife também se conecta a uma das maiores preocupações do Atacadão com todas as regiões do Brasil: a empregabilidade. “Em Pernambuco, atualmente, há mais de 8 mil trabalhadores diretos e indiretos. Somente na filial de Arruda, estamos empregando cerca de 300 pessoas, que podem encontrar, dentro do Atacadão, uma chance de crescimento profissional e pessoal”, completa Marco Oliveira.

A unidade oferece uma ampla variedade de produtos, marcas e setores entre mercearia, bebidas, cuidados pessoais, limpeza e alimentos frescos. Para uma experiência de compra mais completa, a unidade também oferece os serviços de padaria, com pães e produtos de confeitaria diversificados e preparados diariamente; de açougue, com cortes selecionados que atendem a altos padrões de qualidade, e de frios e fatiados, além do setor de eletrodomésticos.

Para compras menores e rápidas, a loja apresenta caixas de autoatendimento. Como soluções financeiras, ainda há o Cartão Atacadão, com descontos exclusivos para os clientes, e facilidades de pagamento pelas principais bandeiras de cartões de crédito, PIX e vale-alimentação.

Os clientes também encontram a unidade no aplicativo Meu Atacadão, com ofertas e promoções personalizadas que podem ser utilizadas durante as compras.

Atacadão Arruda

Endereço: Av. Beberibe Santa Cruz Futebol Clube, 1.165, Arruda - Recife, Pernambuco - CEP 52120-000

Av. Beberibe Santa Cruz Futebol Clube, 1.165, Arruda - Recife, Pernambuco - CEP 52120-000 Horário de funcionamento: de segunda a sábado, das 7h às 22h. Aos domingos, das 8h às 18h. Feriados consultar a loja.

Sobre o Atacadão

O Atacadão é uma empresa do Grupo Carrefour Brasil, com mais de 375 unidades de autosserviço e 36 atacados de entrega e centros de distribuição, que garantem o abastecimento de comerciantes, transformadores e consumidores finais, e está em contínua expansão.

Com base nos pilares estratégicos de combate à fome e às desigualdades, diversidade e inclusão e proteção ao planeta & biodiversidade, o Atacadão tem o compromisso de oferecer produtos de qualidade com preços justos aos seus clientes.

Com 62 anos de história, mais de 83 mil colaboradores e presença em mais de 220 municípios, também atua no e-commerce com o seu próprio canal de vendas online.

O Atacadão está entre as 50 marcas mais valiosas do Brasil, de acordo com ranking divulgado pela Kantar, e entre as 25 Marcas Brasileiras Mais Valiosas de 2023 e 2024, segundo a consultoria global de marcas Interbrand.

A rede também foi reconhecida por importantes prêmios do setor. No Top of Mind de 2024, realizado pela Folha de S. Paulo, o Atacadão ocupou o primeiro lugar nas categorias Atacadistas e Supermercados. Já no Marcas Mais, de O Estado de S. Paulo, a empresa conquistou a liderança como Atacadista.

O Atacadão ainda lidera o Ranking ABAAS (Associação Brasileira dos Atacadistas de Autosserviço) e da ABAD (Associação Brasileira de Atacadistas e Distribuidores de Produtos Industrializados).