Atacadão inaugura mais duas lojas em Pernambuco As unidades estão localizadas nos bairros de Casa Amarela, no Recife, e de Candeias, em Jaboatão dos Guararapes. A rede alcança a marca de 24 unidades no estado. Economia|Do R7 25/10/2024 - 13h58 (Atualizado em 25/10/2024 - 13h58 )

Divulgação

O Atacadão, uma das maiores redes atacadistas do Brasil, inaugurou, nos dias 22 e 24 de outubro, duas lojas em Pernambuco, localizadas nos municípios do Recife e de Jaboatão dos Guararapes. Com as aberturas, a empresa bate a marca de 377 lojas no país, 24 apenas no estado, além de um atacado de entrega em Igarassu.

Atualmente, Pernambuco é o segundo maior estado do Nordeste em número de lojas. Para Marco Oliveira, CEO do Atacadão, a forte presença na praça demonstra a aceitação da rede e a importância do modelo de atacarejo para a população.

“A nossa história em Pernambuco começou em 2000 e, ao longo de 24 anos, assumimos compromissos sociais e econômicos com o estado e com o Nordeste”, afirma o executivo. “Isso garante que a população da região tenha acesso a uma alimentação de qualidade com preços justos”, acrescenta Oliveira.

Atualmente, o Atacadão emprega mais de 8 mil pessoas direta e indiretamente nas 24 lojas do estado. “Com as duas inaugurações, vamos promover mais de 600 empregos diretos e indiretos e contribuir para a geração de renda e desenvolvimento profissional dos novos colaboradores, que vão nos ajudar a continuar abastecendo os lares de milhares de famílias pernambucanas e impulsionando os negócios de pequenos e microempreendedores da região”, conta o executivo.

Nas novas unidades, é possível encontrar uma ampla variedade de produtos, marcas e setores, como mercearia, bebidas, cuidados pessoais, limpeza e alimentos frescos. Para uma experiência de compra mais completa, as unidades também oferecem os serviços de padaria, com pães e produtos de confeitaria diversificados e preparados diariamente; de açougue, com cortes selecionados que atendem a altos padrões de qualidade, e de frios e fatiados, além do setor de eletrodomésticos.

Marco Oliveira, CEO do Atacadão. Crédito: Divulgação Eugenio Goulart

Pensando em oferecer ainda mais conveniência, as lojas contam com caixas de autoatendimento e soluções financeiras, como o Cartão Atacadão, que tem descontos exclusivos para os clientes, e facilidades de pagamento pelas principais bandeiras de cartões de crédito, PIX e vale-alimentação. Ambas as unidades também estão no aplicativo Meu Atacadão, que traz ofertas e promoções personalizadas para os clientes utilizarem durante as compras nas lojas físicas.

Serviços:

Atacadão do Recife - Casa Amarela

Endereço: Rua Dona Ana Xavier, nº 35, Casa Amarela - Recife, Pernambuco. CEP: 52070-060

Horário de funcionamento: de segunda a sábado, das 7h às 22h. Aos domingos, das 8h às 18h. Feriados consultar a loja.

Atacadão de Jaboatão dos Guararapes - Candeias

Endereço: Avenida Presidente Castelo Branco, nº 5.555, Candeias - Jaboatão dos Guararapes, Pernambuco. CEP: 54450-015

Horário de funcionamento: de segunda a sábado, das 7h às 22h. Aos domingos, das 8h às 18h. Feriados consultar a loja.