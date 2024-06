Atacadão inaugura mais uma unidade no Ceará A rede emprega cerca de 5 mil pessoas de forma direta e indireta no estado, sendo 480 somente na nova loja, localizada no bairro de Fátima, em Fortaleza

O Atacadão, rede atacadista presente em todos os estados brasileiros, inaugurou no dia 18 de junho a sua 370ª loja no país, no bairro de Fátima, em Fortaleza. Agora, a rede soma 14 unidades de autosserviço na região, além de um atacado de entrega e centro de distribuição.

No estado, a rede emprega cerca de 5 mil pessoas de forma direta e indireta, sendo 480 somente nesta nova unidade. Além disso, desde janeiro deste ano, 182 pessoas foram contratadas por meio do CadÚnico no estado, graças a uma parceria firmada com o governo federal para incluir beneficiárias do programa Bolsa Família em seus processos seletivos.

“Para o Atacadão, inaugurar a segunda loja em Fortaleza somente neste ano representa o quanto o Ceará e o Nordeste são importantes para o nosso negócio. Esse é mais um passo para seguirmos firmes no propósito de contribuirmos para o desenvolvimento socioeconômico do estado”, diz Marco Oliveira, CEO do Atacadão.

Com uma grande variedade de produtos em uma área de vendas de 3.900 m2, a loja oferece aos consumidores marcas líderes de mercado e regionais nos setores de mercearia, bebidas, cuidados pessoais e limpeza, além de alimentos frescos e selecionados de hortifrúti, e serviços de padaria, açougue e frios fatiados.

Marco Oliveira, CEO do Atacadão. Crédito: Divulgação

O espaço ainda conta com amplo estacionamento com vagas para carros elétricos, caixas de autoatendimento e soluções financeiras, como o Cartão Atacadão com descontos exclusivos, parcelamento de compras em 3 vezes sem juros nas principais bandeiras de cartões de crédito, e pagamento via PIX.

Serviço:

Atacadão Fátima

Endereço: Av. Luciano Carneiro, 113, Fátima, Fortaleza (CE)

Horário de funcionamento:

De segunda a sábado, das 7h às 22h

Aos domingos, das 7h às 20h

Feriados: consultar a loja