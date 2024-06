Atacadão inaugura segunda loja em João Pessoa

Alto contraste

A+

A-

Divulgação

No último dia 20 de junho, o Atacadão inaugurou sua segunda loja em João Pessoa, onde também tem um atacado de entrega e distribuição. A rede presente na Paraíba desde 2009, com um total de 7 lojas, traz uma novidade: uma experiência conjunta com a chegada de uma loja Sam’s Club à região, ao lado do atacadista.

A inauguração de uma loja combo está atrelada à praticidade que os negócios buscam oferecer aos seus clientes para que encontrem um amplo portfólio de produtos e serviços em um só lugar. Juntas, as bandeiras ocupam uma área de vendas de 9.557 m2 que conta com facilidades, como estacionamento, pontos de recarga para carros elétricos e caixas de autoatendimento.

O Atacadão apresenta uma grande variedade de produtos aos consumidores, com marcas líderes de mercado e regionais nos setores de mercearia, bebidas, cuidados pessoais e limpeza. A loja ainda conta com alimentos frescos e selecionados de hortifrúti e serviços de padaria, açougue e frios e fatiados. E, ainda, oferece parcelamento em 3x nos principais cartões de créditos.

“É com muita alegria que anunciamos a sétima loja do Atacadão na Paraíba. Continuaremos levando alimentos de qualidade com preços justos para uma parcela ainda maior da população paraibana, tanto para os consumidores finais, quanto para os pequenos e microempreendedores que nos escolhem para o abastecimento de seus negócios”, completa Marco Oliveira, CEO do Atacadão.

Publicidade

Marco Oliveira, CEO do Atacadão. Crédito: Divulgação

Com a abertura, a rede chega a 372 lojas espalhadas por todos os estados do Brasil e Distrito Federal, além de 36 atacados de entrega e centros de distribuição.

Endereço: Rua Edgar Sales de Miranda Henrique, 400 - Aeroclube, João Pessoa - PB

Publicidade

Horário de funcionamento: de segunda a sábado, das 7h às 22h | Aos domingos, das 7h às 20h. Em feriados, consulte a unidade.

Sobre o Atacadão

Publicidade

O Atacadão é uma empresa do Grupo Carrefour Brasil, com mais de 370 unidades de autosserviço e 36 atacados de entrega e centros de distribuição, que garantem o abastecimento de comerciantes, transformadores e consumidores finais, e está em contínua expansão.

Com base nos pilares estratégicos de combate à fome e às desigualdades, diversidade e inclusão e proteção ao planeta & biodiversidade, o Atacadão tem o compromisso de oferecer produtos de qualidade com preços justos aos seus clientes.

Com 62 anos de história, mais de 73 mil colaboradores e presença em mais de 220 municípios, também atua no e-commerce com o seu próprio canal de vendas online. O Atacadão está entre as 50 marcas mais valiosas do Brasil, de acordo com ranking divulgado pela Kantar, e entre as 25 Marcas Brasileiras Mais Valiosas de 2023 e 2024, segundo a consultoria global de marcas Interbrand. Em 2023, a rede conquistou importantes prêmios para o setor, como o 1º lugar na categoria atacadista no Top of Mind da Folha de S. Paulo, o primeiro lugar no ranking de varejo, supermercados e e-commerce do Prêmio BandNews e a 10ª colocação do ranking geral das 1000 Maiores Empresas do País do Valor Econômico. O Atacadão também lidera o Ranking ABAAS (Associação Brasileira dos Atacadistas de Autosserviço) e da ABAD (Associação Brasileira de Atacadistas e Distribuidores de Produtos Industrializados).

Este texto é um informe publicitário.