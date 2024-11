Atacadão inaugura unidade em Belford Roxo e chega a 28 lojas no Rio de Janeiro Com a inauguração, Rio de Janeiro passa a ser o terceiro maior estado em número de lojas da rede Economia|Do R7 31/10/2024 - 14h10 (Atualizado em 31/10/2024 - 14h38 ) twitter

Unidade do Atacadão inaugurada neste mês em Belford Roxo (RJ) Divulgação/Atacadão

O Atacadão, uma das maiores redes atacadistas do Brasil, inaugurou a primeira unidade no município de Belford Roxo (RJ) nesta terça-feira (29). Com a abertura, a empresa alcança a marca de 28 lojas no estado, além de um atacado de entrega em Santa Cruz. No país inteiro, já são 378 unidades.

A chegada do Atacadão a Belford Roxo eleva o Rio de Janeiro à posição de terceiro maior estado em número de lojas. Além disso, a nova unidade representa a quarta inauguração da rede no país em apenas quinze dias, encerrando o mês de outubro com mais uma abertura em Roraima e duas em Pernambuco.

“A primeira loja do Atacadão no Rio de Janeiro foi inaugurada em 2007. Ao longo de 17 anos de história, contribuímos para o desenvolvimento socioeconômico dos municípios onde estamos presentes, gerando mais de 7 mil empregos diretos e indiretos e apoiando o comércio regional”, afirma Marco Oliveira, CEO do Atacadão. “Temos a missão de oferecer alimentação de qualidade com preços justos para cada consumidor, além de ampliar o abastecimento de negócios de pequenos e microempreendedores no estado”, completa o executivo.

Marco Oliveira, CEO do Atacadão Divulgação/Atacadão

Em uma área de mais de 6 mil m², a nova loja contempla uma grande variedade de produtos, marcas e setores, como mercearia, bebidas, cuidados pessoais, limpeza e alimentos frescos.

Pensando na praticidade dos clientes, a unidade ainda oferece serviços de padaria, açougue, frios e fatiados, e, também, cafeteria para momentos de pausa durante as compras. Na filial, ainda é possível encontrar os setores de eletrodomésticos, com diferentes opções de produtos e marcas, e de flores e plantas.

Para um funcionamento mais eficiente, a loja também apresenta iniciativas sustentáveis, como iluminação em LED, que produz mais luz consumindo menos energia e, consequentemente, reduz a emissão de carbono, e pontos de recarga no estacionamento para veículos elétricos.

Na loja, para compras menores e rápidas, o público encontra caixas de autoatendimento. Como soluções financeiras, ainda há o Cartão Atacadão, com descontos exclusivos para os clientes, e facilidades de pagamento pelas principais bandeiras de cartões de crédito, PIX e vale-alimentação. A unidade também está no aplicativo Meu Atacadão, que traz ofertas e promoções personalizadas para os clientes utilizarem durante as compras nas lojas físicas.

Atacadão de Belford Roxo

Endereço: Av. Jorge Júlio da Costa dos Santos, 200 - Centro, Belford Roxo - Rio de Janeiro

Horário de funcionamento: de segunda a sábado, das 7h às 22h. Aos domingos, das 8h às 20h. Feriados consultar a loja.

Sobre o Atacadão

O Atacadão é uma empresa do Grupo Carrefour Brasil, com mais de 375 unidades de autosserviço e 36 atacados de entrega e centros de distribuição, que garantem o abastecimento de comerciantes, transformadores e consumidores finais, e está em contínua expansão.

Com base nos pilares estratégicos de combate à fome e às desigualdades, diversidade e inclusão e proteção ao planeta & biodiversidade, o Atacadão tem o compromisso de oferecer produtos de qualidade com preços justos aos seus clientes.

Com 62 anos de história, mais de 73 mil colaboradores e presença em mais de 220 municípios, também atua no e-commerce com o seu próprio canal de vendas online.

O Atacadão está entre as 50 marcas mais valiosas do Brasil, de acordo com ranking divulgado pela Kantar, e entre as 25 Marcas Brasileiras Mais Valiosas de 2023 e 2024, segundo a consultoria global de marcas Interbrand.

Em 2023 e 2024, a rede conquistou importantes prêmios para o setor, como o 1º lugar na categoria atacadista no Top of Mind da Folha de S. Paulo, o primeiro lugar no ranking de varejo, supermercados e e-commerce do Prêmio BandNews e a 10ª colocação do ranking geral das 1000 Maiores Empresas do País do Valor Econômico.

O Atacadão também lidera o Ranking ABAAS (Associação Brasileira dos Atacadistas de Autosserviço) e da ABAD (Associação Brasileira de Atacadistas e Distribuidores de Produtos Industrializados).