B20 Brasil antecipa G20 e debate desenvolvimento sustentável por meio de soluções inovadoras O grupo de empresários de países envolvidos no G20 se reunirá nesta quinta (23) e sexta (24) para discutir políticas públicas Economia|Do R7 23/10/2024 - 18h57 (Atualizado em 23/10/2024 - 21h52 )

B20 se reúne para discutir medidas sustentáveis para desenvolvimento econômico Divulgação/CNI

O B20 (Business 20), grupo com líderes de empresas localizadas nos países do G20, promove nestas quinta (24) e sexta (25), em São Paulo, o B20 Summit Brasil. O evento vai debater formas de obter desenvolvimento econômico sustentável a partir da inovação. Os participantes se propõem a sugerir políticas públicas baseadas na promoção de recursos inovadores com o objetivo de impulsionar a produtividade econômica das nações. Neste ano, o B20 é presidido pela CNI (Confederação Nacional da Indústria).

Um dos principais pontos a ser discutido no encontro diz respeito às pequenas empresas, exatamente por elas serem pontas de lança na sustentabilidade e inclusão social. E terem maior abertura para crescer com inovação. Não à toa, são daí que nascem as startups, protagonistas em inovação.

Para se ter uma ideia, no Brasil, os micro e pequenos empreendedores respondem por mais de 50% dos empregos formais. E 70% dos pequenos negócios no país chamam atenção ao utilizar práticas de sustentabilidade.

Como representação da economia brasileira, o Sebrae (Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas) vai defender o empreendedorismo como um caminho para a sustentabilidade. Para o presidente do Sebrae, Décio Lima, os pequenos negócios são a porta de entrada para essa realidade, pois geram emprego, impactam na produção nacional e trazem soluções criativas para a inovação sustentável.

“No Brasil, esses negócios representam 95% das empresas e são responsáveis por mais de 50% dos empregos formais. No programa ‘Brasil Mais Produtivo’, por exemplo, estamos trabalhando na transformação digital dos pequenos negócios, em busca de maior produtividade. Já alcançamos 44 mil empresas em todo o território nacional. Quando falamos em desenvolvimento econômico e inclusão social, os pequenos negócios são, sem dúvida, o maior pilar”, diz Lima.

Programação

A abertura do B20 Summit Brasil é nesta quinta e será feita pelo presidente da CNI, Ricardo Alban; pelo chair do B20 Brasil, Dan Ioschpe; pelo presidente da Fiesp (Federação das Indústrias do Estado de São Paulo), Josué Gomes da Silva; pelo sous-sherpa do G20, Felipe Hees; e pelo governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos).

Também participarão do evento autoridades como o vice-presidente Geraldo Alckmin; a ministra da Igualdade Racial, Anielle Franco; e o presidente da ABDI (Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial), Ricardo Cappelli.

A programação completa do B20 Summit Brasil pode ser acessada no site oficial do evento: B20 Brasil Summit 2024.