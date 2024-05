Balança comercial brasileira registra saldo positivo de US$ 9 bilhões em abril Exportações cresceram 14,1% em comparação com o mesmo mês de 2023 e somam US$ 108 bilhões no acumulado deste ano

Balança comercial foi superavitária em abril (Diego Baravelli/MInfra — Arquivo)

A balança comercial brasileira teve saldo positivo de R$ 9,041 bilhões em abril, divulgou o Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços nesta quarta-feira (8). Em comparação com abril de 2023, as exportações cresceram 14,1% — passaram de US$ 27,1 bilhões para US$ 30,92 bilhões.

A expansão foi puxada, principalmente, pelo crescimento nas vendas de animais vivos, não incluído pescados ou crustáceos (184,2%), café não torrado (75,6%) e algodão bruto (316,8%), na agropecuária; de minério de ferro e concentrados (9,2%), cobre e concentrados (48,4%) e óleos brutos de petróleo ou de minerais betuminosos crus (92,4%), na indústria extrativa; e de carne bovina (79,4%), açúcares e melaços (110,9%) e óleos combustíveis de petróleo ou de minerais betuminosos (exceto óleos brutos) (125,9%), na indústria de transformação.

No acumulado entre janeiro e abril, em comparação ao mesmo período de 2023, as exportações cresceram 5,7% e somaram US$ 108,85 bilhões. As importações aumentaram 2,2% e totalizaram US$ 81,11 bilhões.

Alta também nas importações

As importações também aumentaram. Subiram 14,3% na comparação entre abril deste ano (US$ 21,88 bilhões) e o mesmo mês do ano passado (US$ 19,15 bilhões).

O crescimento nas importações foi puxado pelo aumento da compra das seguintes mercadorias: produtos hortícolas, frescos ou refrigerados (143,4%), frutas e nozes não oleaginosas frescas ou secas (49,9%) e soja (2.354.101,5%), na agropecuária; pedra, areia e cascalho (68,8%), óleos brutos de petróleo ou de minerais betuminosos crus (9,4%) e gás natural (0,7%), na indústria extrativa; óleos combustíveis de petróleo ou de minerais betuminosos (exceto óleos brutos) (17,3%), Mmotores e máquinas não elétricos e peças (exceto motores de pistão e geradores) (40,5%) e automóveis (61,1%), na indústria de transformação.

Exportações por setor

Em relação aos grandes setores econômicos, houve queda de US$ 0,7 bilhões (-7,9%) nas exportações da agropecuária. Por outro lado, os resultados mostram crescimento de US$ 2,47 bilhões (48,6%) nas da indústria extrativa e de US$ 2,15 bilhões (16,6%) na venda de produtos da indústria de transformação ao exterior.

Importações por setor

Em abril de 2024, comparando com o mesmo mês do ano anterior, houve crescimento de US$ 0,2 bilhões (58,1%) nas importações de produtos da agropecuária e de US$ 2,59 bilhões (15,3%) na compra de produtos da indústria de transformação. Houve, no entanto, queda de US$ 0,05 bilhões (-3,1%) nas importações vindas da indústria extrativa.

Principais parceiros comerciais

As exportações para a Argentina caíram 34,1% e somaram US$ 1,10 bilhões. Já as importações aumentaram 36,7% e totalizaram US$ 1,22 bilhões. A balança comercial com o país vizinho, portanto, teve saldo negativo de US$ 0,12 bilhões e a corrente de comércio diminuiu 9,5%, alcançando US$ 2,31 bilhões.

Para a China, Hong Kong e Macau, as exportações cresceram 7,5% e somaram US$ 9,91 bilhões. Por outro lado, as importações subiram 20,4% e totalizaram US$ 4,74 bilhões. O saldo para o Brasil foi, portanto, positivo em US$ 5,17 bilhões.

O total de vendas aos Estados Unidos, em abril, cresceu 14,0% e somou US$ 2,96 bilhões. As importações subiram 2,2% e totalizaram US$ 3,32 bilhões. O saldo foi, desse modo, negativo para o Brasil: US$ -0,37 bilhões.

Já as vendas para a União Europeia cresceram 39,3% e chegaram US$ 4,87 bilhões. Por outro lado, as importações aumentaram 5,5% e totalizaram US$ 3,87 bilhões. O saldo positivo na relação comercial com os europeus foi, portanto, de US$ 1 bilhão.