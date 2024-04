Balança comercial brasileira registra superávit de US$ 7,48 bilhões em março Exportações cresceram 3,2% e somaram US$ 78,27 bilhões no acumulado do ano, comparado ao mesmo período de 2023

Alto contraste

A+

A-

Brasil teve queda nas exportações Brasil teve queda nas exportações (Agência Brasil/Marcello Casal Jr.)

A balança comercial brasileira registrou superávit de US$ 7,48 bilhões, com queda de -30,4%, e a corrente de comércio diminuiu -11,7%, alcançando US$ 48,48 bilhões em março. Comparado ao mesmo período de 2023, as exportações caíram -14,8% e somaram US$ 27,98 bilhões. As importações caíram -7,1% e totalizaram US$ 20,50 bilhões.

No acumulado entre janeiro e março, em comparação ao mesmo período de 2023, as exportações cresceram 3,2% e somaram US$ 78,27 bilhões. As importações caíram -1,8% e totalizaram US$ 59,19 bilhões.

Como consequência desses resultados, a balança comercial apresentou superávit de US$ 19,08 bilhões, com crescimento de 22,2%, e a corrente de comércio registrou aumento de 1,0%, atingindo US$ 137,47 bilhões.

Exportações

Em março, houve queda de -20,8% em agropecuária, que somou US$ 7,14 bilhões. A indústria extrativa teve queda de -23,9%, chegando a US$ 6,42 bilhões. A indústria de transformação apresentou queda de -6,2%, alcançando US$ 14,24 bilhões. A combinação desses resultados levou à queda do total das exportações.

Importações

O desempenho das importações em março apresentou crescimento de 10,4% na agropecuária, que somou US$ 0,47 bilhões. A indústria extrativa teve queda de -2,1%, chegando a US$ 1,40 bilhão. Também houve queda na indústria de transformação que registrou -7,8%, alcançando US$ 18,48 bilhões. A combinação dos resultados motivou a queda das importações.

Parceiros comerciais

As exportações para a Argentina caíram -27,9% em março e somaram US$ 1,11 bilhão. As importações aumentaram 2,8% e totalizaram US$ 1,22 bilhão. A balança comercial com a Argentina apresentou déficit de US$ -0,11 bilhão e a corrente de comércio diminuiu -14,5% alcançando US$ 2,32 bilhões.

As exportações para a China, Hong Kong e Macau caíram -23,4% em março e somaram US$ 8,50 bilhões. As importações aumentaram 8,2% e totalizaram US$ 4,65 bilhões. A balança comercial com o parceiro comercial apresentou superávit de US$ 3,85 bilhões, e a corrente de comércio diminuiu -14,6% alcançando US$ 13,15 bilhões.

As exportações para os Estados Unidos cresceram 21,3% e somaram US$ 3,76 bilhões. As importações diminuíram -19,9% e chegaram a US$ 3 bilhões. Assim, a balança comercial com os EUA resultou em superávit de US$ 0,76 bilhão e a corrente de comércio registrou queda de -1,3% alcançando US$ 6,76 bilhões.

As vendas para a União Europeia caíram -31,6% e chegaram US$ 3,38 bilhões. As importações diminuíram -15,4% e totalizaram US$ 3,85 bilhões. A balança comercial com esse bloco resultou em déficit de US$ -0,47 bilhão e a corrente de comércio diminuiu -23,8% alcançando US$ 7,24 bilhões.