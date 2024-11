Banca examinadora divulga resultado da prova de títulos no ‘Enem dos Concursos’ Candidatos podem pedir revisão do resultado até esta terça-feira Economia|Rafaela Soares, do R7, em Brasília 04/11/2024 - 11h46 (Atualizado em 04/11/2024 - 15h20 ) twitter

Prazo de recursos termina nesta terça-feira Paulo Pinto/Agência Brasil/Arquivo

A banca examinadora da Fundação Cesgranrio, responsável pelo CNU (Concurso Público Nacional Unificado), liberou nesta segunda-feira (4) os resultados da prova de títulos.

Os participantes devem acessar a Área do Candidato no site do ‘Enem dos Concursos’ e entrar com o login da conta Gov.br. Cada modalidade de título pode valer de 5% a 10% do total de pontos.

Essa etapa tem caráter classificatório, ou seja, a classificação pode mudar conforme a pontuação da prova de títulos. Esta fase não tem caráter eliminatório, ou seja, mesmo que o candidato obtenha nota zero, continuará na disputa com a nota obtida nas provas objetivas e discursiva ou de redação.

Recursos

Caso não concordem com as notas preliminares da avaliação, os candidatos podem interpor recursos até esta terça-feira (5). O processo deve ser feito pelo mesmo site das inscrições. Os resultados dos pedidos serão apresentados no dia 19 de novembro.

O Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos (MGI) afirma que os resultados finais estão previstos para 21 de novembro.