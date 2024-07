Banco Central adia lançamento do Pix automático para junho de 2025 Previsão inicial era de que nova modalidade fosse disponibilizada em outubro deste ano; motivo do adiamento não foi detalhado Economia|Do R7 22/07/2024 - 10h41 (Atualizado em 22/07/2024 - 10h52 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

Previsão inicial era de lançamento em outubro deste ano Marcello Casal Jr./Agência Brasil

O Banco Central anunciou nesta segunda-feira (22) que o lançamento do Pix Automático será em 16 de junho de 2025. A previsão inicial era de que a modalidade fosse disponibilizada para o público em 28 de outubro deste ano. O motivo do adiamento não foi detalhado pela instituição financeira.

Na prática, o novo modelo de pagamento será semelhante ao débito automático, que pode ser autorizado nas contas bancárias, com a diferença de que poderá ser feito por Pix.

A nova funcionalidade poderá ser usada para fazer pagamentos, como contas de água, luz, telefone, condomínio, escola, plano de saúde etc. A pessoa só precisa dar autorização prévia para o início das cobranças. Depois, os débitos serão feitos automaticamente.

A principal vantagem em relação ao débito automático, conforme a autoridade monetária, além da instantaneidade nas transações, será a não cobrança de tarifas, no caso de pessoas físicas. O Pix automático poderá alcançar uma quantidade maior de usuários, na comparação com o débito automático.

Publicidade

Para quem recebe o dinheiro — as empresas —, o BC afirma que o Pix automático tem o potencial de aumentar a eficiência, diminuir os custos dos procedimentos de cobrança e reduzir a inadimplência.

Diferenças entre o Pix automático e o débito automático

• Agendamento de contas, como as de luz, telefone, escola e condomínio, poderá ser feito pelo Pix.

Publicidade

• Não haverá cobrança de tarifas, no caso de pessoas físicas.

• A forma de pagamento poderá alcançar um número maior de usuários.

Publicidade

• As transações serão feitas de forma instantânea.

• Poderá aumentar a eficiência, diminuir custos dos procedimentos de cobrança e reduzir a inadimplência.

Como vai funcionar

Quem tem conta bancária e desejar aderir ao Pix automático precisará apenas informar à empresa (concessionária de energia ou administradora do condomínio, por exemplo) que quer adotar a nova modalidade. A empresa, por sua vez, deverá enviar a proposta do Pix automático ao cliente, via notificação. Estando de acordo, o cliente poderá aderir ao pagamento instantâneo.

O Pix automático será oferecido a pessoas físicas e jurídicas. No caso de pessoas físicas, a oferta da modalidade será obrigatória aos bancos e gratuita para os clientes. Já para as pessoas jurídicas, os bancos poderão escolher se desejam ou não disponibilizar esse tipo de pagamento para cada empresa.

Agenda do Pix

• Fevereiro/2025: Pagamento por aproximação utilizando o Pix, sem necessidade de acessar o aplicativo da instituição financeira, começa a valer

• 16 de junho/2025: Pix Automático entra em vigor para facilitar pagamentos recorrentes, de forma automática, mediante autorização prévia do usuário pagador

Agenda futura

• QR Code gerado pelo pagador

• Pix Garantido

• Ferramenta para consulta de transações liquidadas no SPI (Sistema de Pagamento Instantâneo)

• Plataforma Centralizada (Cobrança Centralizada de Pix Cobrança Contratos Inteligentes; Duplicata no Pix)

• Pix Internacional

• API de Pagamentos (sistema de comunicação entre instituições financeiras e sites de vendas)

• Novas formas de iniciação do Pix (NFC; Bluetooth; RFID; Reconhecimento facial)

• Regras para split de pagamentos (separação dos pagamentos, de forma automatizada)