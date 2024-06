Batata, leite, energia, passagem aérea e plano de saúde pressionam IPCA

Economia |Do R7

A alta de 20,61% na batata-inglesa exerceu a maior pressão sobre a inflação de maio, uma contribuição de 0,05 ponto porcentual para a taxa de 0,46% registrada no mês pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), divulgou o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Figuraram ainda no ranking de maiores pressões sobre o IPCA de maio o leite longa vida (0,04 ponto porcentual), energia elétrica residencial (0,04 p.p.), passagem aérea (0,03 p.p.) e plano de saúde (0,03 p.p.). Na direção oposta, o principal alívio partiu da banana-prata, com queda de preços de 11,74% e influência de -0,03 ponto porcentual.