Black Friday deve movimentar R$ 15,8 bilhões, com gasto médio de R$ 1.380 em compras

Lojistas anunciam descontos de produtos da Black Friday, no centro de São Paulo RENATO S. CERQUEIRA/ATO PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO - 13.11.2024

Metade dos brasileiros pretende comprar produtos ou serviços durante a Black Friday, que acontece na última sexta-feira de novembro, neste ano cai no dia 29, mas é antecipada pelo comércio. Segundo pesquisa da Abecs, associação que representa o setor de meios eletrônicos de pagamento, encomendada ao Instituto Datafolha, 50% (49% em 2023) disseram que vão fazer compras.

Em média, o gasto será de R$ 1.380 (mesmo valor em 2023), mas a maior parte dos consumidores (61%) pretende gastar até R$ 1 mil. Neste ano, o valor total movimentado deve ser de R$ 15,8 bilhões, valor 2,1% maior que em 2023.

Favoritos

Eletrodomésticos (40%) e eletrônicos (33%) lideram as intenções de compra. Quando perguntados sobre quais produtos pretendem adquirir, em relação aos eletrodomésticos, 8% dos entrevistados disseram geladeira/refrigerador. Fogão e air fryer tiveram 5% das respostas cada e máquina de lavar, 4%. Entre os eletrônicos, televisão lidera a intenção de compra com 12%, celular aparece com 11% e eletrônicos em geral com 8%.

Roupas e calçados tiveram 17% da intenção de compra – desses, 15% pretendem comprar itens como camisa e calça e 7%, calçados, sapatos ou tênis.

‌



Demais itens são móveis (11%), produtos de beleza/cosméticos (4%), utensílios domésticos e infantil/brinquedos (ambos com 2%). Não sabem somam 6%.

Meio de pagamento

O consumidor brasileiro dá preferência ao uso do cartão de crédito como principal meio de pagamento nesta Black Friday. O instrumento é citado por quase metade dos entrevistados (44%), seguido por Pix (38%), dinheiro (22%), cartão de débito (17%), boleto bancário (4%) e cartão de loja (2%). A preferência pelo cartão chega a 59% entre consumidores das classes A/B. No geral, entre aqueles que preferem pagar com cartão de crédito, 85% pretendem parcelar sua compra.

‌



Perfil do consumidor

Consumidores mais jovens, principalmente até 34 anos, têm o maior índice de intenção de compra: 69% entre a população de 18 a 24 anos e 61% entre os que têm de 25 a 34 anos. Em relação ao gasto, ainda por recorte de idade, os maiores valores são R$ 1.430 (18 a 24 anos) e R$ 1.393 (35 a 44 anos).

Metade dos homens e mulheres ouvidos na pesquisa (ambos com 50%) pretendem realizar compras na Black Friday. A diferença fica por conta do valor: R$ 1.542 para os homens e R$ 1.230 para as mulheres.

‌



A intenção de compra é maior na região metropolitana (53%) do que no interior (48%). Sobre o valor a ser gasto, o montante das duas populações é quase igual: R$ 1.374 e R$ 1.384, respectivamente.

Consumidores das classes A/B têm maior intenção de compra entre as classes socioeconômicas, com 60%, e previsão de gasto de R$ 1.634. Em segundo lugar aparece a classe C, com 53% e previsão de valor gasto de R$ 1.309, seguida pelas classes D/E com 36% de respostas positivas sobre a intenção de compra e valor previsto de R$ 1.171.

Loja física ou e-commerce

Em relação ao local de compra, 50% (55% em 2023) dos entrevistados afirmaram preferir as lojas físicas, enquanto 49% dão preferência ao e-commerce. Entre os entrevistados, há quem pretenda realizar as compras das duas formas: em lojas físicas e online. Esses representam 4% do total. Uma minoria (5%) afirma ainda não saber.

Entre aqueles que preferem as lojas físicas para realizar suas compras estão as mulheres (54%), pessoas entre 45 e 59 anos (53%) e acima de 60 (67%), além de consumidores das Classes C (53%) e D/E (60%).

O e-commerce é a primeira opção dos homens (54%), das pessoas de 18 a 24 anos (53%) e 35 a 44 anos (59%) e das classes A/B (61%).

Por região

As regiões Norte (58%) e Sul (53%) lideram as intenções de compra de produtos e serviços. Em seguida está o Sudeste com 50% de intenção de compra. Nordeste (48%) e Centro-Oeste (43%) apresentam os menores índices.

Apesar de liderar a intenção de compra, a região Norte é a que apresenta menor estimativa de valor a ser gasto: R$ 1.273. Centro-Oeste (R$ 1.294) e Nordeste (R$ 1.316) registraram valores abaixo da média nacional. Por outro lado, os valores das regiões Sudeste (R$ 1.392) e Sul (R$ 1.533) estão acima.

Em relação a produtos e serviços que pretendem comprar, assim como na visão nacional, em todas as regiões, eletrodomésticos e eletrônicos lideram na preferência do consumidor.

Na região Norte, 46% escolherão eletrodomésticos e 25% eletrônicos. No Centro-oeste, 42% optam por eletrodomésticos e 33% por eletrônicos. No Sudeste, a diferença é de 41% para eletrodomésticos e 34% para eletrônicos.

Na região Sul, 39% dos entrevistados pretendem comprar eletrodomésticos enquanto 34% escolheram eletrônicos. Na região Sudeste, uma maioria dos consumidores afirmam aproveitar a Black Friday para comprar eletrodomésticos (40%) e (34%) eletrônicos.