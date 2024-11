BNDES aprova crédito de R$ 385 milhões para financiar rebocadores da Wilson Sons Segundo Aloizio Mercadante, transporte marítimo é responsável por 95% da logística do comércio exterior brasileiro Economia|Do R7, em Brasília 16/10/2024 - 12h30 (Atualizado em 16/10/2024 - 18h38 ) twitter

Recursos representam 90% dos investimentos totais Reprodução/Wilson Sons

O BNDES (Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social) anunciou nesta quarta-feira (16) que aprovou dois financiamentos no valor total de R$ 385 milhões à empresa Wilson Sons Estaleiros. Os recursos, que representam 90% dos investimentos totais, serão destinados à construção, manutenção e reparo de rebocadores. O valor é proveniente do Fundo da Marinha Mercante, operado pelo banco.

Um dos financiamentos, no valor de R$ 236 milhões, é para manutenção e reparo de 33 rebocadores da frota, a serem realizados no estaleiro Wilson Sons, em Guarujá (SP) ou em qualquer outro estaleiro nacional. O objetivo é restabelecer a capacidade operacional e de segurança das embarcações, além de promover a modernização de subsistemas.

Outro crédito prevê R$ 149 milhões para construção de três embarcações rebocadoras com sistema de combate a incêndio. Segundo o BNDES, eles são adequados para diversas operações e aptos a manobrar embarcações de grande porte, como os navios de contêineres de 366 metros de comprimento, além de serem projetados para reduzir o consumo de combustível e reduzir as emissões de carbono.

O presidente do BNDES, Aloizio Mercadante, explicou que o transporte marítimo é responsável por 95% da logística do comércio exterior brasileiro.

‌



“O Brasil segue tendo potencial importante na indústria naval e histórico com problemas importantes, que exigem aprimoramentos e inovações. É um setor que impulsiona o crescimento e gera muitos empregos. O governo do presidente Lula está retomando os investimentos na indústria naval e o BNDES já aprovou R$ 4,8 bilhões com recursos do Fundo da Marinha Mercante”, afirmou.

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

De acordo com o banco, as embarcações dão apoio aos navios que operam nos portos brasileiros e, para performarem com alto grau de segurança e disponibilidade, com objetivo de assegurar a operação, a Wilson Sons aplica um robusto sistema de manutenção que atende as obrigações previstas pela Marinha do Brasil, com programa quinquenal de docagem, além de diversas atividades de manutenções preventivas e inspeções que asseguram a segurança das operações.

‌



Para Arnaldo Calbucci, diretor de operações da Wilson Sons, “As novas embarcações fazem parte da estratégia de renovação da frota da companhia e reforçam o compromisso da empresa com a modernização das operações, gerando renda e emprego para toda a comunidade marítima e portuária e contribuindo com o desenvolvimento e progresso do Brasil”.

Segundo o BNDES, o Fundo da Marinha Mercante é um fundo de natureza contábil, destinado a prover recursos para o desenvolvimento da Marinha e da indústria de construção e reparação naval brasileiras.